«Je retrouve enfin la bonne forme» - Antoine Duchesne

Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a pu mettre son bon niveau de forme au service du meneur de son équipe, mardi, à la deuxième étape du Tour de Pologne sur le parcours de 200,8 kilomètres entre Zamosc et Przemysl. Duchesne avait pour mission d’épauler au maximum ses coéquipiers, notamment le jeune britannique Jake Stewart, lors de son séjour en Pologne.

«Stewart est très jeune et il a un excellent potentiel, je veux vraiment l’encadrer dans les sprints. J’essaie d’épauler Attila Valter aussi lorsque j’en ai l’occasion dans les étapes plus difficiles. On va essayer de chercher au moins une étape d’ici la fin de la semaine», a-t-il mentionné en entrevue avec Sportcom.

Duchesne a pris le 90e rang lors de la deuxième étape du Tour en terminant à 10 min 42 s des meneurs. Il affirme d’ailleurs se sentir au sommet de sa forme et il est fier du travail accompli jusqu’à présent.

«Ce n’était pas une course super difficile. Ç’a été très rapide dans les 70 derniers kilomètres, toute l’équipe est restée bien positionnée. Je me sentais bien, j’ai été en avant jusqu’à la deuxième montée. Je suis content de ma journée, je suis là où je me voyais avant le Tour, c’est ça l’important», a-t-il mentionné en entrevue avec Sportcom.

Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a remporté l’épreuve en distançant l’Italien Diego Ulissi (UAE-Emirates) avant la ligne d’arrivée. Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) complète le top-3 de la journée en terminant avec le même temps que le meneur.

La veille, l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) avait raflé la victoire après un sprint de groupe lors de la première étape. Duchesne avait alors pris la 130e place, lui qui épaulait toujours ses coéquipiers.

Grâce à sa victoire lors de la deuxième étape, Joao Almeida occupe le premier rang du classement général provisoire devant Mohoric et Ulissi. Antoine Duchesne occupe de son côté la 128e place.

Le Tour se poursuit mercredi avec une épreuve en montagne entre Sanok et Rzeszow sur 226,4 kilomètres.

Deux Québécois en action au Danemark

Le Tour du Danemark prenait également son envol mardi, avec la présentation de la première étape qui reliait Struer à Esbjerg sur 175,3 kilomètres.

Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) a terminé l’épreuve au 21e rang. Le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides a fini à neuf secondes du vainqueur, le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Groenewegen a devancé au sprint le Britannique Mark Canvendish (Deceuninck-Quick Step) et l’Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash).

De son côté, Pier-André Côté (Rally Cycling) a pris le 43e rang, 21 s après le vainqueur.

Les coureurs seront de retour en action dès mercredi, à l’occasion de la deuxième étape qui reliera Ribe à Sonderborg.