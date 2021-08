Jon Cooper, qui d’autre?

Jon Cooper mérite amplement le titre d’entraîneur-chef de l’équipe olympique du Canada.

Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, il a fait sa marque par son sens de l’organisation ; il est un brillant communicateur et il est constamment à la recherche de nouvelles méthodes d’enseignement.

Il dirigera en compagnie de Bruce Cassidy, des Bruins de Boston, de Barry Trotz, des Islanders de New York, et de Peter DeBoer, des Golden Knights de Vegas.

Le choix de DeBoer est plutôt étonnant.

Peut-être qu’il sera un quatrième entraîneur, spécialisé dans l’analyse du jeu à partir de la galerie de la presse, un quatrième n’ayant pas nécessairement l’expérience d’être le principal décideur, mais pouvant apporter de nouvelles idées.

Mais bon.

Évidemment, la question qu’on doit se poser est la suivante : Cooper et son groupe seront-ils à Pékin en 2022 ?

Les propriétaires de la LNH sont toujours en discussion avec les décideurs du Comité international olympique (CIO) ainsi que de la Fédération internationale de hockey sur glace.

L’enjeu, ce sont les dollars. Les propriétaires qui ont vécu deux années éprouvantes sur le plan financier ne sont pas très friands à l’idée de fermer la saison régulière pendant presque trois semaines, particulièrement au mois de février, laissant toute la place à la NBA, pas plus que de laisser aller en Asie leurs meilleurs effectifs.

Rêve olympique

Si l’un de leurs joueurs se blesse, qu’ont-ils comme compensation ? Rien du tout. Qu’ont les partisans de l’équipe en retour ? Rien du tout. Sauf que le tournoi olympique est le rêve de tout hockeyeur.

Et c’est pour cette raison que l’Association des joueurs n’a jamais cédé sur la participation des patineurs de la LNH aux Jeux olympiques. Les propriétaires n’ont pas le choix. Ils acceptent cette clause ou il n’y a pas de nouvelle convention de travail.

Les joueurs sont parfaitement conscients de l’enjeu des négociations. Ceux qui paient leur salaire désirent des compensations financières se traduisant par des assurances et par des conditions de travail qui ne cadrent pas toujours avec la tradition olympique.

Il n’est pas dans les habitudes du CIO de payer des sommes importantes pour faire venir des athlètes. Ce n’est pas dans la philosophie de ces décideurs qui cherchent constamment à gonfler les coffres du Comité.

Toujours est-il que les membres de Hockey Canada n’avaient pas le choix. Le tournoi olympique est prévu dans six mois. Oui, oui, dans six mois. Donc, le temps presse.

Les entraîneurs sont choisis. Maintenant, ce sont les joueurs. On peut déjà avancer plusieurs noms, dont ceux des gardiens notamment : Carey Price, Marc-André Fleury ; comme troisième, j’opterais pour Darcy Kuemper.

À la ligne bleue, il pourrait y avoir Adam Pelech, Alex Pietrangelo, Cale Makar, Jeff Chychrun, Darnell Nurse, Thomas Chabot, Aaron Ekblad. À l’attaque, Brad Marchand, Patrice Bergeron, Sidney Crosby, Jonathan Huberdeau, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Mark Scheifele, Brayden Point, Mitch Marner, Mathew Barzal, Ryan O’Reilly, Bo Horvat.

Au cours des trois premiers mois du calendrier de la LNH, des joueurs pourraient forcer la main aux décideurs de la formation canadienne.

Le CH à 25 contre 1

Avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, les chances du Canadien de remporter la coupe Stanley étaient de 18 contre 1. Après le départ de Phillip Danault et en l’absence pour au moins une saison de Shea Weber, les preneurs aux livres favorisent le Tricolore à 25 contre 1.

Qui occupe le premier rang ? L’Avalanche du Colorado. Bon choix.

Une équipe qu’on devra garder à l’œil, ce sont les Islanders. Ce club n’a-t-il pas poussé le Lightning de Tampa Bay à disputer un septième et décisif match en finale d’association ?

Les Panthers de la Floride seront aussi à surveiller. Ils ont certes perdu en six rencontres face aux champions de la Coupe Stanley, mais ils étaient privés des services de leur meilleur défenseur, Ekblad. Avec l’acquisition de Sam Reinhart, qui formera probablement un trio avec Huberdeau et Aleksander Barkov, tous les espoirs sont permis, ce qui devrait inquiéter le Canadien. Les deux équipes évoluent dans la même division...

Galchenyuk, une blague ?

Oh, ai-je bien lu, le CH aurait un intérêt, mitigé insiste-t-on, pour Alex Galchenyuk ? C’est une blague ou quoi ?

Qu’ont en commun les Bruins et les Islanders ? Ils parviennent toujours à négocier des ententes avec leurs joueurs étoiles sans pour autant dépenser une fortune. Ce n’était pas toujours le cas chez les Islanders, mais Lou Lamoriello est l’un des plus rusés de sa profession. Il vient d’accorder un contrat de huit ans à Pelech, l’un des défenseurs les plus fiables de la Ligue nationale. Pelech évolue toujours contre les meilleurs effectifs adverses et, encore une fois, il a excellé lors des dernières séries éliminatoires. Une entente qui lui permettra de toucher une somme annuelle de 5,750 millions $.

À Bergeron de décider

À Boston, on respecte l’échelle salariale instaurée depuis des années. Va-t-on faire une exception dans le cas de Bergeron ?

Les Bruins vont laisser le choix à leur capitaine. Le choix du nombre de saisons qu’il entend jouer après la prochaine année et le choix du salaire ?

Les propriétaires des Bruins n’ont aucune crainte quant aux exigences du Québécois, qui, une fois sa carrière terminée, aura sûrement un poste au sein de l’organisation.