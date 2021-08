Karen Khachanov passe de justesse

Le Russe Karen Khachanov a tout juste évité la catastrophe au premier tour de l’Omnium Banque Nationale, mardi à Toronto, mais il a su résister aux frappes du Britannique Cameron Norrie pour avancer.

Le médaillé d’argent en simple masculin des Jeux olympiques de Tokyo a gagné 6-4, 5-7 et 6-4, passant plus de 2 h 30 min sur le court. Il a empoché 111 des 210 points disputés et réussi trois bris en sept occasions. Pour sa part, Norrie a pris le service de son adversaire deux fois en 10 tentatives.

Khachanov retrouvera son compatriote Aslan Karatsev, qu’il a vaincu à Sainte-Pétersbourg l’an dernier, à sa prochaine rencontre.

Isner sans pitié

Pour sa part, le puissant serveur John Isner n’a eu aucune misère à disposer de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Le vétéran américain a filé au deuxième tour avec un gain de 6-4 et 6-1 obtenu en un peu plus d’une heure.

Fidèle à ses habitudes, il a été efficace avec les balles en main, totalisant 19 as. Il a remporté 77 % des points joués sur son service initial.

Isner en découdra avec le Chilien Cristian Garin, 13e tête de série, lors de son prochain match.