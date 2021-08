Le NPD appelle à «Oser ensemble!» pour la campagne électorale

Le NPD invite les Canadiens à oser soutenir le parti de gauche aux prochaines élections fédérales avec le slogan «Oser ensemble !», dévoilé mardi après-midi.

En prévision d’un déclenchement de la campagne électorale qui arriver survenir aussi tôt que la semaine prochaine, le NPD souhaite prendre de l’avance.

«Il est évident que le premier ministre Justin Trudeau veut déclencher des élections en fin de semaine», a déclaré Jonathan Gauvin, directeur de la campagne pour le Québec. «On ne ratera donc aucune occasion de démontrer que notre chef, Jagmeet Singh, est différent.»

Le parti tentera de recréer la magie qui l’a propulsé à un record national aux élections de 2011, notamment en raison de la vague orange qui avait déferlé sur le Québec.

Dans un communiqué diffusé, le NPD met en relief «l'héritage progressiste que la nation québécoise» qui pourrait la mener à pencher pour l’orange une deuxième fois.

«Oser vise à exprimer le côté audacieux de Jagmeet. Et au Québec, les Québécois ont toujours osé dans leur vie pour conserver leur identité, leur culture et leur langue, de façon individuelle et aussi de façon collective», a ajouté M. Gauvin.