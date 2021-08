Le Saguenay–Lac-Saint-Jean attend impatiemment les touristes américains

La réouverture des frontières terrestres entre le Canada et les États-Unis à tous les Américains pleinement vaccinés, depuis lundi, fait le bonheur de l'industrie touristique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La nouvelle est accueillie comme une bouffée d'air frais, mais il faudra attendre encore un peu pour en profiter, étant donné que c'est surtout en hiver que les touristes américains viennent en visite dans la région pour profiter des sentiers de motoneige.

Chez Destination Monts-Valin, le téléphone a déjà commencé à sonner. Des Américains veulent réserver leur forfait «motoneige».

«On est vraiment vraiment heureux. Ils réservent déjà, ils nous appellent de partout», a affirmé Daniel Engel, le copropriétaire de Destination Monts-Valin.

L'entreprise propose notamment des forfaits incluant le chalet, le restaurant, la location de motoneige, les guides. Pour Destination Monts-Valin, les touristes américains représentent près de 30 % de la clientèle.

«L'année passée, ça a fait mal, aussi le manque de neige. On a mangé une double claque. Mais on a vraiment hâte de les accueillir», a-t-il ajouté.

Dans les hôtels de la région aussi, les Américains sont nombreux, en temps normal, durant l'hiver.

«Notre clientèle de motoneigistes, nous ici, en région, elle est principalement, à 90 %, anglophone. Donc, soit ils viennent de l'Ontario, soit ce sont des Américains. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on va pouvoir accueillir les Américains cette année, on est prêts. On conserve nos mesures sanitaires», a indiqué Amélie Gauthier, responsable des ventes et du marketing à l'Hôtel Delta Saguenay.

«Le réseau hôtelier, c'était vraiment un vide qui ne s'est pas comblé ni par les tournois de hockey ni par aucune autre forme de location. C'est une partie de l'industrie qui a le plus souffert l'hiver dernier», a affirmé la présidente de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lily Gilot.

Elle est convaincue que la clientèle américaine sera au rendez-vous, comme c'était le cas avant la pandémie.

«Je pense que les Américains sont des fidèles voyageurs hivernaux au Québec et de plus en plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils viennent et reviennent.»

