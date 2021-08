Leur fille happée mortellement: des parents vendent leur commerce pour financer un trottoir

SAINT-FLAVIEN | Des parents mettent en vente leur commerce pour aider à financer un trottoir qui tarde à se réaliser sur l’accotement de la route 271, où leur fille a été happée mortellement il y a plus de trois ans, dans Lotbinière.

La petite Anaïs est décédée le 1er mars 2018 à Saint-Flavien après avoir été heurtée à la tête par le miroir latéral d’un VUS en se rendant à l’école.

L’aménagement d’un trottoir sur la rue Principale était une des principales recommandations de la coroner qui s’est penchée sur le dossier.

Or, il pourrait ne jamais voir le jour si un nombre suffisant de citoyens s’y opposent lors d’un référendum qui sera tenu par correspondance, dans les prochaines semaines, craignent les parents de la défunte fillette.

Quelque 1200 citoyens, sur une population d’environ 1610, devront se prononcer sur un emprunt de près de 1,2 million de dollars, ce qui reviendrait à 88,6 $ par immeuble imposable par année, pendant 25 ans.

« On s’est dit que peut-être que si on diminuait les coûts, ça pourrait aider à faire accepter le projet, parce que c’est un grand débat ici, l’argent », explique le père, Étienne Renaud, qui déplore au passage la « désinformation » véhiculée selon lui dans le village et sur les réseaux sociaux.

En vendant leur crémerie nommée « Flore A » en référence au deuxième nom de leur fille décédée, l’homme et sa conjointe espèrent contribuer à la hauteur de 50 000 $ au projet. C’est l’équivalent du montant qui leur a été versé par la SAAQ après le décès de leur fille, qui avait en premier lieu servi à financer leur entreprise familiale.

Scénario rejeté

« La sécurité est plus importante pour nous que notre projet. Avoir une crémerie qui draine des enfants et des familles, sans trottoir, je trouve que ce n’est pas viable », affirme Jacinthe Latulippe, la mère d’Anaïs.

Les parents déplorent que la Municipalité ait préconisé un trottoir d’une largeur de 1,8 mètre, rejetant un scénario moins cher d’une largeur de 1,5 mètre, qui aurait aussi eu l’avantage de faciliter le passage de la machinerie agricole.

Les réfractaires à l’idée estiment que des solutions moins onéreuses peuvent être mises en place, et que c’est d’abord à la vitesse qu’il faut s’attaquer. Les parents répondent que la démonstration a été faite qu’un trottoir est nécessaire, en s’appuyant sur divers rapports et une pétition de 462 signatures.

Le maire veut un référendum

Ces derniers s’interrogent aussi sur le choix du mode de taxation retenu par le conseil municipal, soit à la porte, ce qui a rendu possible la tenue d’un référendum, alors qu’il aurait pu être évité avec une taxation sur la valeur foncière.

Cet hiver, en conseil municipal, le maire, Normand Côté, disait tenir à ce que la population puisse se prononcer. Il a décliné notre demande d’entrevue, disant ne pas vouloir s’ingérer dans le processus référendaire.

UNE AFFAIRE QUI FAIT DÉBAT

« Il faut que les gens sachent que ce ne sera pas si cher pour eux. On est prêts à tout faire pour vraiment réduire leurs coûts et on est très sensibles à la sécurité de tout le monde sur la route et du passage de tout le monde. »

– Jacinthe Latulippe, mère d’Anaïs

« On ne demande pas un escalier vers la lune. Ce n’est pas exotique un trottoir. On voit ça dans toutes les municipalités du Québec. C’est reconnu à travers le monde que c’est une manière de sécuriser les piétons et les personnes vulnérables. »

– Étienne Renaud, père d’Anaïs

« Je suis pour le référendum et que les gens de la municipalité puissent donner leur opinion. Je ne suis pas positionnée encore. J’essaie de voir les pour et les contre. C’est beaucoup d’argent. Est-ce que ça va vraiment régler le problème de la sécurité ? En même temps, je sais que c’est très émotif, parce qu’il y a eu un décès et une recommandation du coroner. »

– Anne-Sophie Bluteau, résidente de Saint-Flavien

