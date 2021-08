Moderna mise gros sur le Canada

L’entreprise pharmaceutique américaine Moderna, qui a développé un des deux vaccins à ARN messager contre la COVID-19, implantera une usine de fabrication de vaccins ainsi qu’un centre de recherche à la fine pointe de la technologie. Une «avancée majeure», selon Ottawa.

«Après quarante ans de déclin» dans le secteur de la biofabrication, l’arrivée de Moderna donnera au Canada la possibilité de redevenir un leader mondial sur ce plan, a déclaré, mardi, le François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Le protocole d’entente entre Ottawa et Moderna a été complété «dans les derniers jours», a déclaré M. Champagne. L’emplacement exact de la future usine n’a toutefois pas été dévoilé, lors du projet, mardi.

Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna, estime que la «collaboration» entre les deux parties offrira «l’innovation et promesse de notre plateforme technologique d’ARN messager».

Français d’origine, M. Bancel a souligné que l’annonce était «émotionnelle» pour lui, d’autant plus qu’il s’agit de la première usine de Moderna qui sera située à l’extérieur des États-Unis.

L’objectif de l’entreprise est de fournir 800 millions et 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 dans le monde d’ici la fin de l’année, et en 2022, entre 2 et 3 milliards.

Le Canada deviendrait ainsi un «centre d’excellence pour la technologie de l’ARN et les médicaments de la prochaine génération», un «pôle mondial» dans le domaine qui permettra au pays de développer des vaccins efficaces contre de nouveaux virus en quelques mois.

La valeur totale des investissements que fera Moderna n’est toujours pas connue. Les incitatifs gouvernementaux n’ont pas été révélés non plus.

Le Canada a prévu un montant de 1,2 milliard $ depuis le début de la pandémie pour rebâtir la capacité de production de vaccin du pays et réduire sa dépendance aux importations de produits pharmaceutiques étrangers.

Les contrats actuels montrent que gouvernement canadien a fait l’achat de 44 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

