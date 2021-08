Montréal en éliminatoires malgré tout

Oui, le CF Montréal n’a pas triomphé à ses cinq dernières rencontres. Oui, il n’a amassé qu’un seul petit point dans cette malheureuse séquence durant laquelle il s’est mesuré à certaines formations de deuxième ordre. Toutefois, je demeure optimiste et je crois que le club montréalais pourra se qualifier pour les séries.

Le CF Montréal se trouve actuellement tout juste à l’extérieur du portrait des éliminatoires, au huitième rang du classement de l’Association de l’Est, en raison d’une récolte de 23 points en 18 matchs. Il se situe d’ailleurs à un seul point du septième échelon, le dernier donnant accès aux séries, présentement occupé par le Crew de Columbus.

Toutefois, la troupe de Wilfried Nancy est actuellement décimée et la formation n’est en rien celle qu’elle pourrait être en raison des blessures et des suspensions.

Mais cela n’est que passager, car les joueurs, un jour ou l’autre, reviendront au jeu.

Si l’on pense simplement au prochain match, qui aura lieu samedi contre les Red Bulls de New York, j’imagine que Victor Wanyama, Rudy Camacho, Djordje Mihailovic, Mason Toye et James Pantemis pourraient tous amorcer le duel, ce qui n’était pas le cas dimanche, lors de la défaite de 2 à 1 face au D.C. United.

Et il faut prendre en considération que les blessures et les suspensions, ce sont des choses normales. Malheureusement pour le CF Montréal, tout arrive en même temps.

L’aplomb du début de saison

Mais si les joueurs peuvent éviter l’infirmerie et les gestes d’indiscipline d’ici la fin de la saison, je suis sûr que l’équipe sera en mesure de se qualifier pour les éliminatoires avec le jeu et l’aplomb qu’elle avait montrés en début de campagne. J’ai bon espoir que le club mettra fin à cette séquence d’insuccès et aura une fin de saison assez agréable.

Des occasions ratées

Si l’on regarde froidement la plus récente série de cinq parties, on peut affirmer sans trop se tromper que le CF Montréal a laissé passer des occasions de grappiller des points au classement. C’est un côté de la médaille.

Cependant, il faut également garder en tête que les équipes rivales du CF MTL ont elles aussi gâché plusieurs belles chances. Je pense notamment aux duels contre Atlanta United et D.C. United. En vérité, la formation de la capitale américaine aurait très bien pu terminer le match avec quatre ou cinq buts.

Mais Nancy et son staff technique n’auraient jamais pu prévoir devoir présenter une formation avec autant d’absents. Les blessures et les suspensions n’ont pas donné beaucoup d’options à l’entraîneur-chef. Et contre D.C. United, ça ne se limitait pas qu’à ça, puisque la performance en général n’était pas digne d’une équipe professionnelle. Plusieurs joueurs n’ont pas livré la marchandise, dont Bjorn Johnsen, Sunusi Ibrahim et Joaquin Torres, qui ont probablement reçu le ballon cinq fois dans la rencontre et l’ont perdu plus souvent qu’à leur tour. Torres a peut-être une excuse, lui qui a joué beaucoup au cours des dernières semaines ; la fatigue semble le rattraper.

Du positif pour Choinière

S’il y a un joueur qui s’est démarqué, c’est bien Mathieu Choinière. Le Québécois était aisément dans les trois ou quatre meilleurs joueurs sur le terrain, peu importe l’équipe. Contre D.C. United, il était le moteur offensif de l’équipe et est ressorti du lot.

En contrepartie, Johnsen n’a pas été à la hauteur, surtout si l’on tient compte de son salaire, qui frise le million de dollars. Pour un joueur qui empoche autant d’argent, on devrait s’attendre à beaucoup plus de lui.