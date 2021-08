Nouveau tournoi de basketball 3 vs 3 à Québec

Le Réseau du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) souhaite en faire un événement d’envergure.

Le site d’ExpoCité servira d’hôte à la première édition de la Classique provinciale de la Capitale qui se tiendra les 27 et 28 août prochains.

«Le but est d’installer l’évènement à ExpoCité chaque année. Le site pourra accueillir 13 terrains et une capacité d’accueil de 400 équipes. En raison de la COVID-19 qui a limité ce que l’on voulait faire, cette première édition sera plus minimaliste. Elle servira de test pour l’an prochain et on sera content avec une cinquantaine d’inscriptions», assure le directeur général du RSEQ-QCA, Mathieu Rousseau.

Ramener les jeunes à bouger

L’engouement pour le basketball 3 vs 3 n’est pas la seule motivation de l’organisme.

«Il faut être proactif pour inciter les jeunes à reprendre la pratique sportive. Nous travaillons également sur une version de soccer de rue 3 vs 3 en cage où il n’y a pas de gardien et un tournoi de baseball 5 vs 5. On veut se servir des versions un peu moins connues des sports traditionnels pour faire bouger les jeunes.»

Le synchronisme de cette première édition n’est pas parfait. Le Blizzard du Séminaire Saint-François tient son tournoi 3 vs 3 la semaine précédente et l’évènement 3 vs 3 de Street Ball Québec a lieu la semaine suivante.

«Nous en sommes conscients et nous avons averti les deux évènements. La deuxième édition de la Classique provinciale de la Capitale sera déplacée dans le milieu de la saison estivale. C’est le moment idéal que nous prévoyons tenir l’évènement pour le futur.»

Saveur internationale

Afin d’en faire un incontournable pour le basketball 3 vs 3 extérieur dans la province, le dirigeant souhaite rattacher un évènement de calibre international à la Classique. Il reste encore à déterminer lequel.

«Une étape du World Tour de la Fédération internationale de basketball (FIBA) ou la tournée de la conquête du Canada par Basketball Canada serait génial. Je pense que cela serait spectaculaire pour les amateurs d’observer ce haut de niveau de compétition sur une surface olympique et d’apprécier le spectacle du basketball 3 vs 3.»