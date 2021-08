On doit rester vigilant face à la COVID

Ça m’a enragée ce matin de lire les propos de celui qui signe « Un homme et un père ». La pandémie est LÀ, et personne n’en est responsable, pas plus le gouvernement, que lui, que les journalistes, que toi ou moi, Louise !

Il a beau dire qu’il est tanné du confinement, à ce que je sache, le gouvernement n’a pas d’autre choix que de mettre des balises pour tous nous protéger. Qu’il cesse aussi de se péter les bretelles. Il n’y a pas que lui et sa famille qui a pu garder sa vie et ses finances en bonne santé !

Il a tort d’affirmer que c’est tragique de confronter les jeunes, parce qu’ils commencent leur vie, à des situations comme ce qu’on vient de traverser. Moi je prétends le contraire. Quels que soient leur âge et la grosseur d’un pépin, il faut plutôt leur apprendre à le traverser. Et quand un jeune voit son parent comme un exemple de courage, ça l’aide à grandir.

Ce monsieur se pense un modèle de positivisme, quand dans les faits, il est un modèle négatif. Qu’il prenne son grabat et qu’il marche malgré l’adversité, au lieu de chercher à garrocher la balle de la responsabilité à tout le monde en cherchant un coupable.

Tous, lui inclus, nous devrions nous garder une petite gêne quand on vit une situation désagréable, mais passagère. Car bien des jeunes, comme des vieux d’ailleurs, vivent pire que ça au quotidien depuis de nombreuses années parfois.

Je dédie à ce pôvre homme découragé la prière de la sérénité à méditer : « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la différence ».

Au bout du compte, lui et sa famille vont peut-être réaliser qu’ils ont encore tout pour être heureux. Quand on n’a jamais connu la vraie misère, on se sent souvent misérables pour pas grand-chose.

Ginette

En mots différents, votre commentaire en rejoint un autre d’une dame de 98 ans qui disait : « Le monde se plaint le ventre plein. Si ce monsieur et ses enfants avaient vécu la jeunesse de ma propre mère qui fut marquée par la grippe espagnole et deux guerres dévastatrices, il se garderait certainement une petite gêne au lieu de se plaindre de ce que les journaux et les autres médias ne présentent que du négatif au lieu de s’axer sur le positif ».

Méfions-nous de nous-mêmes pendant ce retour à une vie plus normale. Apprécions la chance que nous avons de ne pas avoir été emportés par la maladie, et gardons en mémoire que tous n’ont pas eu la même chance.