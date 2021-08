Passeport vaccinal: «il y a une acceptation parmi la population québécoise»

Quelques heures après avoir présenté les grandes lignes du déploiement du passeport vaccinal, le ministre de la Santé, Christian Dubé soutient que cet outil est bien accueilli par les Québécois.

• À lire aussi: Le passeport vaccinal entrera en vigueur le 1er septembre au Québec

• À lire aussi: Passeport vaccinal: pas dans les centres commerciaux ni chez les détaillants

• À lire aussi: Déploiement du passeport vaccinal: «un mois, c’est long»

«Il y a une acceptation parmi la population québécoise, qui est à 84% vaccinée d’une première dose, et donc, qui est d’accord avec la vaccination», déclare M. Dubé en entrevue avec Pierre Bruneau au TVA Nouvelles.

Le ministre est d’avis que la province «n’est pas du tout dans la même dynamique qu’en France», entre autres parce que le gouvernement Legault a attendu que le taux de vaccination soit plus élevé avant d’aller de l’avant avec le passeport vaccinal.

«Quand la France a décidé de mettre ça en place, le taux de vaccination était beaucoup plus bas qu’au Québec, on parle de 40-45%. Nous, on avait dit que lorsqu’on le mettait en place autour du 1er septembre, on serait à 75% et plus», explique-t-il.

Un délai trop long avant l’entrée en vigueur?

M. Dubé ne croit pas que le délai d’environ un mois avant le déploiement du passeport sanitaire, le 1er septembre, contribuera à une flambée des cas de COVID-19.

«Il ne faut pas oublier aussi que les mesures sanitaires sont encore là. On a encore le port du masque à l’intérieur et on dit aux gens de continuer à se distancer. Ce n’est pas uniquement la vaccination», dit le ministre de la Santé.

Il ajoute que si le passeport vaccinal n’a pas été déployé immédiatement, c’est «pour être capable de faire les choses correctement».

«On avait un plan. Ça fait 3 ou 4 mois qu’on travaille sur le code QR. Il y a déjà presque 4,8 millions de personnes qui ont reçu le code QR. Donc on s’y préparait depuis un bout de temps, mais on veut le faire correctement avec les commerçants», assure-t-il.