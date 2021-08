Politique: l'importance des ailes jeunesses

Les jeunes caquistes se sont fait entendre, il y a quelques jours, en plaidant pour la création d’un Musée de l’histoire nationale du Québec.

J’ai dit grand bien de cette proposition sur mon blogue du Journal, samedi, en rappelant l’importance de l’histoire dans la définition de l’identité d’un peuple. Un peuple qui assume son histoire et qui en est fier est capable de grandes choses. Mais s’il la dénigre toujours, il creuse sa tombe.

On cherchait l’aile nationaliste de la CAQ, on l’a trouvée. Cela n’est pas sans faire penser aux jeunes libéraux du début des années 1990, à l’époque de l’accord du lac Meech, où ils jouaient le même rôle dans leur parti. Les jeunes caquistes résistent au politiquement correct et ont le courage de l’identité québécoise.

Au-delà de cette question, cela nous rappelle l’importance des ailes jeunesse des partis politiques.

Snobés

Elles sont souvent snobées. Les jeunes qui s’y retrouvent sont présentés comme des petits messieurs cravatés et des petites dames en tailleur, ce qui, apparemment, suffirait à les discréditer. On les préférerait dépenaillés, comme si le manque de souci de soi était un marqueur d’authenticité.

Dans la mentalité héritée des années 1970, un jeune qui s’engage est nécessairement un jeune qui conteste, et qui le fait bruyamment.

Sa place serait dans une association étudiante radicale, occupée à répéter des slogans en se prenant pour la conscience indignée de sa génération.

On le souhaite aussi exalté et apocalyptique sur le mode Greta Thunberg et parlant exclusivement d’environnement.

Il arrive aussi qu’on l’espère emporté par les causes à la mode. La nouvelle génération ne serait véritablement elle-même qu’en parlant du fameux « racisme systémique », de multiculturalisme, ou des « territoires non cédés ».

Quand les jeunes ne correspondent pas à ce stéréotype, on les traite de faux jeunes.

Mais les jeunes des partis politiques répondent souvent à un autre modèle.

D’abord, en s’engageant dans un parti, ils acceptent, sans nécessairement le dire ainsi, que la politique démocratique est réformiste et non pas révolutionnaire.

Ils proposent non pas de jeter le système à terre, mais des propositions qui ont vocation à se traduire en décisions gouvernementales ou en lois.

Militantisme

Ils savent que la politique ne relève pas de l’absolu, mais de la négociation, et qu’on trouve toujours en face de soi des gens pensant différemment qui ont aussi droit de parole.

Disons-le autrement : ils savent que la politique ne relève pas que de l’opposition, mais du pouvoir, et rêvent d’y participer. Il est possible, quoi qu’on en dise, de conjuguer l’idéalisme et l’engagement partisan.

Prenons la chose plus largement : la jeunesse est un bel âge pour militer. On s’engage pour une cause qui nous dépasse, on embrasse un idéal, on s’initie à la vie civique, on se donne une culture politique, on apprend à débattre, on se forge des amitiés durables sous le signe de la camaraderie chevaleresque et des combats partagés, remportés ou perdus.

Je ne peux m’empêcher d’avoir la plus grande sympathie pour ceux qui s’y investissent.