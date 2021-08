Steve Bernier renoue avec ses «premières amours»

L’ancien joueur Steve Bernier a accepté mardi un poste chez les Wildcats de Moncton, l’équipe au sein de laquelle il a disputé ses quatre saisons dans le hockey junior.

L’homme de 36 ans assumera un rôle relatif au développement des joueurs, a indiqué l’organisation néo-brunswickoise par voie de communiqué, insistant sur ses bonnes connaissances qui sauront aider selon elle ses jeunes hockeyeurs.

«J’ai hâte de partager mes connaissances avec les joueurs actuels et les espoirs, et de les aider à grandir et à améliorer leur jeu. Nous n’avons pas été en mesure d’amener la Coupe Memorial à Moncton pendant que je jouais; c’est donc mon objectif d’aider les Wildcats et la grande ville de Moncton à atteindre cet objectif», a affirmé Bernier.

Le Québécois a joué trois ans avec les Sound Tigers de Bridgeport, le club-école des Islanders de New York dans la Ligue américaine, après sa dernière campagne dans la Ligue nationale en 2017-2018. Inactif sur la glace la saison passée, il a choisi d’effectuer la transition vers le métier d’instructeur.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Bernier a été repêché au premier rang par Moncton en 2001. Il a totalisé 313 points en 271 matchs du calendrier régulier pendant son passage chez les Wildcats.