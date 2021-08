Trois rendez-vous sur scène au prochain Festival international de littérature

C’est à une formule hybride que le Festival international de littérature (FIL) convie le public pour sa 27e édition programmée du 24 septembre au 3 octobre.

Pendant 10 jours, portées par des mots forts, plusieurs créations seront proposées en ligne et en salle. Trois des spectacles qui prendront vie à l’intérieur ont été annoncés, mardi.

Le coup d’envoi sera donné par «Je t’écris au milieu d’un bel orage», les 24 et 25 septembre au Théâtre Outremont. Mettant en vedette Macha Limonchik et Steve Gagnon, l’oeuvre s’intéressera à la correspondance entretenue par Albert Camus et Maria Casarès pendant 15 ans. La musique de Jesse Mac Cormack viendra appuyer leurs puissants échanges.

Sébastien Ricard foulera quant à lui les planches de la Cinquième Salle de la Place des Arts seul, les 25, 26 et 27 septembre, pour livrer «Rêve et folie», un texte signé Georg Traki - poète austro-hongrois mort à 27 ans - dans lequel l’étrangeté et la noirceur se sont installées. Images vidéo et musique assureront de faire naître un environnement singulier.

Après chacune des représentations se tiendra une discussion en compagnie des artistes du spectacle.

De plus, afin de souligner la naissance de Charles Baudelaire, il y a 200 ans de cela, «Le salon de Madame Baudelaire» posera un regard - celui de l’écrivain Serge Lamothe - sur la relation entre le célèbre poète français et sa muse, Jeanne Duval. Pour l’occasion, ces grandes figures de l’art seront incarnées par Emmanuel Schwartz et Marie-Madeleine Sarr, qui joueront aux côtés d’Alexis Martin, les 29 et 30 septembre, au Théâtre Outremont.

Les billets pour ces trois spectacles sont en vente à l’adresse festival-fil.qc.ca. Le reste de la programmation du Festival international de la littérature 2021 sera connu le 24 août.