Un jeune homme de 22 ans perd la vie dans un accident à Saguenay

Un conducteur dans la vingtaine a succombé à ses blessures après avoir fait une embardée sur le pont Dubuc, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, lundi soir.

• À lire aussi: Une conductrice perd la vie dans un accident au Lac-Saint-Jean

Le tragique événement est survenu peu avant 23h, en direction sud, à la hauteur de la bretelle pour aller vers l’ouest.

À l’arrivée des secours, un homme de 22 ans se trouvait à bord du véhicule accidenté.

«Il respirait encore, mais ses blessures étaient graves. Il a été immédiatement pris en charge par le service ambulancier et transporté au centre hospitalier de Chicoutimi», explique le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Bruno Cormier.

Le jeune conducteur a malheureusement succombé à ses blessures moins d’une heure plus tard. Il allait fêter son 23e anniversaire ce vendredi, 13 août.

Personne d’autre n’était à bord de la voiture et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans la collision. Le SPS a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de l’embardée.