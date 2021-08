Une performance brouille des Jays à Los Angeles

Des simples opportuns de Justin Upton et de Phil Gosselin et une erreur coûteuse de Vladimir Guerrero fils ont permis aux Angels de vaincre les Blue Jays de Toronto au compte de 6 à 3, mardi à Los Angeles.

Upton a ouvert la marque en troisième manche en produisant deux points. Il a poussé Gosselin et Jose Iglesias vers la plaque. Au sixième tour au bâton, Gosselin a quant à lui permis à Juan Lagares et Shohei Ohtani de faire le tour des sentiers et a ainsi donné une avance de trois points aux favoris locaux suffisante pour l’emporter.

Le partant Chris Rodriguez a donné un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il s’est notamment sorti d’une mauvaise posture en quatrième manche, forçant George Springer à se commettre dans un double jeu alors que les buts étaient remplis avec un seul retrait. La victoire est allée au dossier de Junior Guerra (3-2), tandis que Raisel Iglesias a obtenu le sauvetage.

Dans l’autre clan, Steven Matz (9-7) a concédé quatre points, dont deux mérités, six frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en seulement quatre manches et deux tiers.

Guerrero fils n’a pas aidé son lanceur en étant incapable de capter un ballon en cinquième manche. Son erreur a coûté deux points, alors qu’il aurait pu mettre un terme à l’engagement en captant la balle. Le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal a également été retiré trois fois en quatre présences au bâton.

Un hommage à Bryant

Guerrero fils a d’ailleurs rendu hommage au défunt joueur de basketball Kobe Bryant et sa fille Gianna qui sont décédés dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

Le frappeur étoile s’est associé à la marque «Jordan cleats» pour personnaliser ses souliers à l’effigie de la paire. Il a travaillé sur ce projet depuis juin avec l’artiste Mike Jordan, reconnu dans le monde du sport pour ses designs de peinture à la main sur des chaussures. L’athlète voulait profiter de la première visite de Jays à Los Angeles depuis 2019 pour honorer une de ses idoles de jeunesse qu’il a adoré observer en grandissant.

Au terme de la série face aux Angels, Guerrero fils prévoit faire don d’une de ses paires à la veuve de Bryant, Vanessa.

Cette rencontre était une reprise d’un match qui devait avoir lieu à Dunedin, mais qui a été reporté en raison de la pluie. Conséquemment, les Blue Jays frappaient en dernier. Cette série se poursuivra avec trois matchs, dont le deuxième avait lieu mardi en fin de soirée.