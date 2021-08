Courtoisie

Le club de golf Le Grand Portneuf avait choisi de participer à la campagne « Une ronde de golf pour Leucan » en invitant les golfeurs à amasser des dons pour Leucan. Chaque club de golf participant était jumelé avec un enfant de sa région membre de Leucan. Le 31 juillet dernier, le club a tenu sa journée spéciale en sollicitant ses golfeurs et en tenant un Défi têtes rasées. Résultat : 3450 $ ont été remis à Leucan. Le Grand Portneuf était jumelé à l’ambassadeur Justin Germain, 14 ans, de Portneuf, atteint de leucémie lymphoblastique aiguë. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Raymond Carpentier, directeur général du Grand Portneuf et Justin Germain. Sur la photo du bas, les têtes rasées pour Leucan : Jean-Philippe Doucet, surintendant du club, Jimmy Desroches, capitaine, hommes, Justin Germain, ambassadeur, et Denis Paré, employé de terrain.

Les Lions au golf

Avis aux intéressés(es), le 29e Tournoi de golf du club Lions Saint-Étienne–Saint-Nicolas-Saint-Rédempteur se tiendra le samedi 11 septembre dans les allées du club de golf Lotbinière, à Saint-Gilles. Les participants s’élanceront selon la formule 4 balles/meilleur balle lors des départs prévus entre 11 h et 13 h. La suite de l’événement sera déterminée en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Renseignements : Jean-Pierre Tremblay 418 831-1774 et Michel Lehoux 418 831-5616.

Trois exploits

Nicole Fiset, capitaine du club de golf Albatros, me rapporte que trois golfeurs ont réussi un trou d’un coup au cours des derniers jours sur autant de trous différents sur le parcours. Tout d’abord, Raynald Ouellet, le 19 juin, au trou no 4 avec un hybride 5 ; le 15 juillet, Louis Tessier au no 16 avec un bois 7, et le 23 juillet, Dany Poisson, au trou no 7 avec un fer 8.

En souvenir

Le 10 août 1916. La gare du Palais, conçue par l’architecte Harry Edward Prindel, selon le style château de la Loire, est inaugurée dans la Basse-Ville de Québec. La construction de cette gare patrimoniale avait débuté en 1915, après un demi-siècle de requêtes de la part des citoyens de Québec. À l’origine, la gare abritait les trains du Canadien Pacifique qui reliaient Québec et le Lac-Saint-Jean. Fermée en 1976, elle a été rouverte en 1985, et depuis, on y trouve les trains de passagers de la compagnie VIA Rail. Sur la photo, la gare du Palais en 1916.

Anniversaires

Olivier Dion (photo) chanteur québécois, 30 ans... Kylie Jenner, personnalité américaine des médias, modèle, fondateur et propriétaire de la société de cosmétiques Kylie Cosmetics, 24 ans... Josey Arsenault, animatrice radio... Mathieu Roy, entraîneur des défenseurs avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches de Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, 38 ans... Antonio Banderas, acteur espagnol, 61 ans... Florent Vollant, chanteur innu, 62 ans... Guy Richer, animateur et comédien québécois, 67 ans... Rémy Girard, comédien et acteur québécois (Les Invasions barbares) 71 ans... Louise Forestier, chanteuse actrice et comédienne, 78 ans.

Disparus

Le 10 août 2016 : Maurice Ampleman (photo), 92 ans, qui a servi 12 ans (1969-1981) comme conseiller municipal de la Ville de Lévis... 2015 : « Buddy » Baker Jr, 74 ans, pilote américain NASCAR et commentateur sportif... 2014 : Frédéric Metz, 70 ans, graphiste, professeur, auteur, communicateur, aussi appelé le pape du design au Québec... 2013 : Jean-Gilles Jutras, 86 ans, chroniqueur et écrivain œnologue et ambassadeur du vin au Québec... 2013 : Eydie Gormé, 84 ans, chanteuse américaine (Blame It On The Bossa Nova)... 2008 : Isaac Hayes, 65 ans, légende américaine de la musique soul... 2001 : Lou Boudreau, 84 ans, ancien joueur et gérant de baseball... 1997 : Marie-Soleil Tougas, 27 ans, comédienne et Jean-Claude Lauzon, 43 ans, cinéaste... 1995 : Jacques Couture, 65 ans, prêtre et politicien.