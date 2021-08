20 M$ pour des engins de pêche responsables

Pour contrer les empêtrements de mammifère marin dans des engins de pêche, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan a annoncé mercredi la création d’un nouveau Fonds pour l’adoption d’engins de pêche sécuritaires.

Ce sont 20 millions $ qui seront mis à la disposition des pêcheurs de l’atlantique et du Québec, au cours des deux prochaines années, afin qu’ils puissent adopter des engins sécuritaires pour les baleines dans leurs activités de pêche commerciale.

Les engins actuels peuvent gravement blesser les baleines et d’autres mammifères marins. Ils peuvent nuire à la capacité de nager des animaux, nuire à leur reproduction et les tuer.

Le gouvernement du Canada exige ainsi que toutes les pêches à engins fixes non surveillées dans l’atlantique et au Québec utilisent des engins sécuritaires pour les baleines d’ici le début des saisons de pêche de 2023.

Les nouvelles exigences en matière d’engins, comme les points de rupture à faible résistance et les cordes à plus faible résistance à la rupture, permettront aux grandes baleines de se libérer plus facilement des engins de pêche, ce qui aidera à réduire la gravité et la durée des empêtrements.

Le fonds est disponible pour les pêcheurs autochtones et non autochtones, les organismes sans but lucratif, le milieu universitaire, et d’autres partenaires, à acheter, à mettre à l’essai, et à perfectionner les engins existants visant la sécurité des baleines, comme les cordes à faible résistance à la rupture et les engins sans corde, dans le but de les rendre opérationnels d’ici 2023.

Les demandeurs peuvent présenter une demande de financement à compter de vendredi. Le processus de demande commencera plus tard cette année. De plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande de financement seront disponibles sur le site Web de Pêches et Océans Canada dans les prochains jours.

«Ce programme est un autre grand pas en avant dans nos efforts communs. En aidant nos partenaires de l’industrie à mettre en œuvre de nouveaux engins sécuritaires pour les baleines, nous investissons dans notre secteur des produits de la mer, et bâtissons une économie bleue plus forte et plus durable pour les Canadiens», a indiqué Bernadette Jordan.

Pêches et Océans Canada et ses partenaires surveillent actuellement deux baleines noires de l’Atlantique Nord empêtrées dans les eaux canadiennes, soit Snow Cone (#3560), prise aux États-Unis, en mars 2021 et la baleine #4615, qui représente le tout premier cas d’empêtrement de baleine noire de l’Atlantique Nord signalé au Canada depuis 2019.