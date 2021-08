BARRAS, Réjean



À sa résidence, le 19 juillet 2021, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Réjean Barras, fils de feu René Barras et de feu Françoise Tavara. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Diane (Donald Robinson), Daniel (Monique Lebel), Denise et Liette (Herman Labrecque); ses neveux et nièces : François Robinson (Jean-François Caron), Julie Robinson, Marie-Josée Robinson (Jean-François Guay) et Éric Barras (Julia Polson); ainsi que les enfants de Julie : Magalie, Félix et Marianne Trudel, les enfants de Marie-Josée : Émile, Samuel et Rosalie Guay, la fille de Éric : Lettie Barras. Il laisse aussi de nombreux autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent de traduire par un don à Diabète Québec,https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=1, ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.de 13h à 15h au