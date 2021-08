OUELLET, Jean-Marc



Au C.H.U.Q. (Hôtel-Dieu de Québec) le 15 juillet 2021, à l'âge de 78 ans et 3 mois est décédé monsieur Jean-Marc Ouellet, fils de feu monsieur Etienne Ouellet et de feu dame Alice Vaillancourt. Il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Mathieu-de-Rioux. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h auet de là au cimetière de Saint-Mathieu-de-Rioux.M. Ouellet laisse dans le deuil ses fils: Francis (Marie-Josée Dubois) et Stéphane; ses frères et sœurs: Éliane (feu Gérard Boulanger), Anita (feu Léonard Morais), Martine (Gilbert Jean), Jean-Claude (Olivette Charron) ainsi que les membres des familles Ouellet et Vaillancourt. La direction des funérailles a été confiée au centre funéraire