Brent Hayden inspire, mais n’expire pas

De retour après une absence de sept ans de la compétition, le nageur canadien Brent Hayden n’a peut-être pas gagné de médailles aux récents Jeux olympiques de Tokyo, mais son parcours demeure sans doute parmi les plus inspirants.

«Je ne veux pas nécessairement que les gens se souviennent de moi, mais je veux qu'ils se servent de ce que j'ai accompli et qu'ils s'en inspirent pour atteindre leurs propres rêves», a lancé l’athlète de 37 ans originaire de la Colombie-Britannique, lors d’une entrevue téléphonique avec l’Agence QMI.

Le simple fait de réussir à se qualifier pour ces Jeux olympiques était déjà un fantastique exploit pour Hayden, surtout en raison du contexte pandémique. Or, le plus vieux nageur des récents Jeux a non seulement très bien fait au niveau individuel, mais il a aussi permis à ses coéquipiers de l’équipe canadienne à croire en leur potentiel.

«L’épreuve dont je suis le plus fier est vraiment le relais 4 x 100 mètres, a-t-il témoigné, à propos de la compétition où le Canada en a surpris plusieurs en terminant quatrième de la finale, avec Hayden, Joshua Liendo, Yuri Kisil et Markus Thormeyer. Il s’est passé quelque chose d’incroyablement spécial avec les trois autres gars et je vais m’en rappeler pour le reste de mes jours.»

AFP

Peu de gens croyaient aux chances de l’équipe canadienne. À court du podium, Hayden et ses coéquipiers ont néanmoins devancé la Hongrie, la France et les représentants de la Russie (ROC).

«J’ai vu la fierté dans leurs yeux», a décrit Hayden, qui croit qu’un déclic a été fait au sein de l’équipe masculine en vue des prochaines années.

Avenir radieux chez les hommes

Le nageur d’expérience, qui avait pris sa retraite une première fois en raison de maux de dos, se montre particulièrement élogieux quand il parle de Liendo, 18 ans seulement.

«C’est un peu comme mon petit frère, a indiqué Hayden. Il a tellement de talent et c’est naturellement une bonne personne.»

La présence de Liendo aide Hayden à croire à un avenir radieux pour l’équipe masculine canadienne, dont les performances ont été dans l’ombre de celles de Penny Oleksiak et des autres nageuses de l’unifolié au cours des deux derniers Jeux d'été.

«À Londres, en 2012, le Canada avait eu seulement deux médailles et elles avaient été gagnées par Ryan Cochrane et moi, a rappelé Hayden. Puis, à Rio [en 2016], les filles sont passées de zéro à six médailles... Je crois que ça s’en vient pour les garçons, je dois y croire.»

Des Jeux olympiques à 40 ans?

Hayden, lui, aura 40 ans lors des prochains Jeux olympiques d’été, à Paris, en 2024. S’il n’exclut pas la possibilité de poursuivre sa carrière jusque-là, il semble impensable de croire que le vénérable nageur pourrait s’y qualifier. Hayden a pourtant déjà déjoué bien des pronostics.

Au niveau individuel, le Britanno-Colombien a en effet ajouté une étonnante couche à son parcours, parvenant à seulement quatre centièmes d’une participation à la finale au 50 m.

«Je n’aurais pu espérer mieux au niveau de ma performance individuelle», a-t-il convenu.

Même si cela n’est pas son objectif premier, le nom de Hayden demeurera gravé dans l’histoire du sport canadien à titre de médaille de bronze au 100 m à Londres. Sa présence à Tokyo n’a fait qu’ajouter à son héritage et, surtout, apporter de l’espoir pour le futur.