Collision frontale à Pont-Rouge: il aurait «calé six bières» sur les lieux de l’accident

Un chauffard récidiviste accusé d’avoir causé un accident en état d’ébriété et blessé deux victimes, dont l’une est toujours dans un état critique, aurait « calé six bières » après l’accident en présence des policiers et alors que les victimes gisaient au sol.

François Perron n’en est pas à sa première arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, sauf que sa troisième infraction en semblable matière aura eu des conséquences beaucoup plus graves, principalement pour deux femmes. Vers 16 h le 24 juillet dernier, l’homme de 41 ans roulait sur un chemin privé à Pont-Rouge lorsqu’il a percuté un VTT qui venait en sens inverse.

La collision frontale a entraîné des blessures sérieuses à une dame de 45 ans. Or, la passagère du quatre roues, une femme de 28 ans, a été transportée à l’hôpital dans un état critique.

Plus de deux semaines après l’accident, cette dernière est toujours dans le coma et la Couronne a fait valoir que les pronostics étaient sombres pour cette victime.

Pour gérer son stress

À l’étape de l’enquête sur remise en liberté, la Couronne a fait un résumé de la preuve afin de s’opposer à la libération de Perron qui voulait faire une thérapie fermée pour contrer sa dépendance à l’alcool. Il appert que l’accusé aurait « calé six bières » entre le moment de l’accident et son arrestation.

Selon la preuve, l’homme aurait même pris une bière en présence des policiers alors que les victimes étaient toujours au sol, dans l’attente de l’ambulance. Il aurait informé les gens présents que c’était pour gérer son stress à la suite de l’accident.

Il faut dire que le menuisier de carrière a admis lui-même avoir un problème d’alcool. Reconnu coupable de conduite en état d’ébriété une première fois en 2000, il a fait une thérapie après une première récidive en 2015.

Celui qui a admis « boire sans fin » a tenté de convaincre le juge de lui permettre de gagner une thérapie. Sauf que l’accusé « a fait la preuve qu’il ne respecte pas la loi », a dit le magistrat Christian Boulet.

En prison

Il a aussi rappelé la tournure « dramatique » de cette deuxième récidive de Perron pour conclure que ce dernier devait rester en prison pour le reste des procédures.

Pour ses deux premières accusations de conduite avec les facultés affaiblies, François Perron avait eu des amendes de 600 $ et 1500 $.