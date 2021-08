COVID-19: les Jets exigent les vaccins à leurs employés

Les Jets de Winnipeg auront l’occasion de voir leur aréna rempli au maximum de sa capacité, mais les employés et les partisans devront présenter des preuves de vaccination complète.

L’organisation du Manitoba a partagé sur Twitter, mercredi, un communiqué de True North Sports + Entertainement, la compagnie qui gère entre autres l’amphithéâtre où elle évolue.

«True North Sports + Entertainement aimerait confirmer que nos édifices de divertissement vendront leurs billets au maximum de leur capacité et qu’ils demanderont à tous les employés et invités de nous procurer une preuve de vaccination complète. La majorité de nos détenteurs de billets de saison nous ont partagé qu’une preuve de vaccination pour l’accès au Canada Life Centre et au théâtre Burton Cummings est importante à leurs yeux.»

Selon le site internet du stade, l’Ordre de la santé publique permet depuis le 7 août aux équipes de sport professionnel de remplir leurs stades respectifs, sous condition que tous les spectateurs soient doublement vaccinés. On ajoute également que le port du masque est obligatoire à l’intérieur.

Le Canada Life Centre, situé à Winnipeg, peut accueillir jusqu’à 15 321 spectateurs pour des matchs de hockey.