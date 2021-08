PROTEAU, Jacques



Au CHUL, le 3 août 2021 à l'âge de 87 ans, est subitement décédé monsieur Jacques Proteau, époux de dame Claire Fournier, fils de Dovila Proteau et Marie-Anne Demers. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire; sa fille Marian (Paul Ashworth); sa petite-fille Emilie Ashworth; sa sœur Monique (feu Raymond Tanguay); ses frères: Henri (feu Anne Sylte), Réal (feu Aline Cyr) et Laurent, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. L'ont précédé : ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Fournier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Quebec City, Quebec G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/