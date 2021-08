[EN DIRECT] Le passeport vaccinal exigé au secondaire pour les activités parascolaires à haut risque

À la rentrée, le masque médical sera exigé dans les aires communes des écoles du Québec, mais pas dans les classes. Alors que tous les écoliers du primaire auront accès au parascolaire, les ados du secondaire devront avoir en poche un passeport vaccinal pour participer aux activités à haut risque de transmission.

Le gouvernement Legault a confirmé mercredi un retour en classe sans distanciation et sans bulle-classe pour septembre.

Mais le variant Delta force les autorités de santé publique à revoir leur plan de match et imposer le port du masque de procédure dans les corridors des établissements et dans les autobus scolaires, comme le révélait Le Journal ce matin. Les plus jeunes comme les plus vieux pourront se démasquer une fois assis dans leur classe.

La situation épidémiologique pourrait toutefois changer les règles sanitaires en cours de route, prévient le gouvernement. «Dans une région donnée ou en cas d’éclosion dans un établissement, des mesures supplémentaires, comme le port du masque d’intervention dans d’autres circonstances (ex.:en classe), pourraient être mises en place», précise le gouvernement.

Deux doses du vaccin

La rentrée 2021 marque le retour des activités parascolaires. Les élèves du primaire, qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination contre le virus, pourront y participer sans distinction. «Au secondaire, une preuve vaccinale sera obligatoire pour prendre part à «certaines activités parascolaires jugées à haut risque». S’agit-il notamment du sport étudiant? Le détail précis des activités visées sera précisé lors d’une annonce ultérieure sur le passeport vaccinal.

Les jeunes complètement vaccinés pourront profiter d’un autre avantage. Ils ne seront pas «systématiquement retirés» lorsqu’ils seront exposés à un cas positif.

Qualité de l'air

Le ministre Roberge avait promis que toutes les classes du Québec seraient dotées d’un lecteur de CO2 informatisé permettant de surveiller la qualité de l’air et, ainsi, de limiter les risques de transmission de la COVID-19.

L’opération ne sera toutefois pas complétée avant la fin décembre. Le gouvernement assure procéder «en un temps record».

