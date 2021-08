Félix Auger-Aliassime subit l'élimination à l'Omnium Banque Nationale

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, mercredi, s’inclinant en deux manches de 7-5 et 6-4 contre le Serbe Dusan Lajovic.

Pour le 16e joueur mondial, l’affrontement a été frustrant malgré les encouragements de la foule locale. Il a multiplié les erreurs au mauvais moment et son rival classé 44e par le circuit de l’ATP en a largement profité. D’ailleurs, au cours du premier set, le Canadien a totalisé 19 fautes directes.

Auger-Aliassime n’avait pas un bon match «dans le corps» et a notamment commis une double faute sur le dernier point du 11e jeu de la manche initiale pour permettre à Lajovic de réaliser le bris. Celui-ci a rapidement fermé les livres au jeu suivant. Puis, au set suivant, le vainqueur a capitalisé sur les ennuis de son opposant qui peinait avec son coup droit pour prendre une avance de 3-1 et ne plus regarder en arrière.

Au cours du match de 1 h 38 min, il a empoché 70 des 130 points joués.

Lajovic a signé un deuxième gain en autant de duels en carrière contre Auger-Aliassime, qu’il avait défait à la Coupe ATP en Australie, l’an passé. En huitième de finale, il se mesurera au Norvégien Casper Ruud, sixième tête de série de la compétition.

