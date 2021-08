Festival international du Domaine Forget: dix ans de beaux moments

Ambassadrice du Festival international du Domaine Forget depuis 10 ans, Marie-Nicole Lemieux tirera sa révérence. Elle offrira deux concerts pour souligner ce moment et dix années qu’elle qualifie de magnifiques.

«J’ai tellement vécu de belles choses, de beaux moments et de belles rencontres. Je ressens un petit pincement au cœur. Ces dix ans ont passé très rapidement», a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Il ne s’agit pas du chant du cygne pour la contralto de 46 ans ni de ses dernières visites à Saint-Irénée, dans Charlevoix. Elle reviendra chanter au Domaine Forget.

«J’ai dû, au fil de ces dix années, où j’étais exclusive au Domaine, refuser beaucoup d’invitations d’autres festivals en Europe. Le rôle d’ambassadrice est très prenant et je dis ça sans regrets. J’ai envie d’aller voir ailleurs et découvrir d’autres événements. C’est ma décision. Dix ans, c’est un beau chiffre. C’est le temps de passer le flambeau», a-t-elle expliqué, au retour d’une période qu’elle a qualifiée de véritables vacances.

Dimanche, en compagnie du pianiste Charles Richard-Hamelin, elle rendra hommage à André Gagnon. Un programme avec des œuvres de Schumann et deux compositions du musicien décédé en 2020. Elle interprétera le cycle Lettres de madame Roy à sa fille Gabrielle, écrite, pour elle, par André Gagnon et Michel Tremblay.

«Ce fut une belle rencontre dans ma vie, et j’ai été choyée de pouvoir discuter avec lui. C’était quelqu’un de merveilleux. Un compositeur et une personne magnifique. C’était tout à fait logique de rendre hommage», a raconté la contralto originaire de Dolbeau-Mistassini.

Boucler la boucle

Marie-Nicole Lemieux trouvait qu’il y avait un bon fil conducteur avec le cycle Frauenliebe und Leben (L’amour et la vie d’une femme), de Schumann.

«C’est un bon match de jumeler Schumann et André Gagnon, qui sont deux grands romantiques. C’est un grand classique du répertoire et c’est, en plus, la première chose que j’ai chantée, en 2005, au Domaine Forget», a-t-elle précisé.

Le 21 août, elle chantera des lieder de Schubert et le cycle Sea Pictures d’Edward Elgar avec les Violons du Roy.

«J’adore la musique de Sea Pictures. Ce sont des poèmes qui se passent sur le bord de la mer et c’était d’une grande logique de faire ça sur le bord du fleuve. C’est un programme égoïste avec des choses que j’aime. J’avais envie de me faire plaisir», a-t-elle admis en riant.

Les Violons du Roy, pour l’occasion, seront dirigés par le chef Jean-Marie Zeitouni.

«C’est avec lui que j’ai donné mon premier concert, en tant qu’ambassadrice, à Saint-Irénée. C’est une belle façon de boucler la boucle», a-t-elle fait remarquer.

Après des mois difficiles, les choses repartent. L’agenda de Marie-Nicole Lemieux est rempli jusqu’en 2025 avec des concerts au Québec, une tournée en Europe et plein de projets.

«Je prends ça un contrat à la fois. Avec la dernière année qu’on a passée, je n’ose plus regarder plus loin que ça. On va voir ce qu’il va se passer avec la quatrième vague», a-t-elle dit, échappant un «ça devrait bien aller» optimisme.

Non, comme elle le précise en fin d’entrevue, pour ceux qui auraient pu croire qu’elle faisait ses adieux, la madame n’arrêtera pas de chanter. Elle va revenir dans ce lieu où, dit-elle, la magie opère et qui s’apparente à un retour à la maison.