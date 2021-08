Galas ComediHa !: heureux retour à une certaine normalité

Huit mois après avoir été présentés en plein confinement devant une poignée de personnes, les Galas ComediHa ! retrouveront, jeudi, une certaine normalité, alors que 400 chanceux assisteront, gratuitement, à leur captation au Capitole. « Le public, ça change tout pour les artistes », n’hésite pas à dire la directrice générale du ComediHa ! Fest, Josée Charland.

Le festival d’humour bat son plein depuis le 28 juillet dans la Capitale. Après une série d’événements présentés gratuitement à la fois en salle et sur le web, comme les Grand bien-cuits et des spectacles au ComediHa ! Club, le festival fait maintenant place à ses traditionnels galas. Cette année, autant la diffusion des spectacles sur la plateforme comediha.TV que les places en salle sont gratuites. Les festivaliers se sont arraché les places en salle, aux dires de Josée Charland. « C’est plusieurs dizaines de milliers de demandes qu’on a eu à traiter, a confié la directrice au Journal. Les salles sont complètes. C’est un heureux problème. »

Le Capitole ne peut toutefois accueillir plus de 400 personnes. « Il y a encore une distanciation et la salle n’a pas deux entrées et deux sorties distinctes. Le Capitole est donc considéré comme une seule zone » justifie Josée Charland. Les salles peuvent maintenant accueillir jusqu’à 7500 personnes, mais à condition d’être divisées en zones de 500 personnes avec chacune leur entrée et sortie.

Un nombre limité de personnes, en raison d’une télédiffusion ultérieure à Radio-Canada, pourront regarder les galas en direct sur la plateforme comediha.TV, via le web ou l’application, et ce, gratuitement jusqu’au 31 août.

Des artistes heureux

Photo courtoisie, André-Olivier Lyra

La présence d’un public en grand nombre ravit les humoristes qui fouleront les planches, dont P-A Méthot, qui poursuit, jeudi soir, la tradition d’ouvrir le bal pour une sixième année. L’humoriste confie que l’expérience de janvier dernier, où ses collègues et lui ont animé des galas devant une poignée de personnes masquées, a été extrêmement « angoissante ».

« Là, je suis crinqué à mort ! » s’est exclamé le sympathique humoriste, qui a préparé des numéros collectifs avec Mélissa Bédard, René Simard, Richardson Zéphyr et Dominic Paquet, entre autres.

Photo d'archives

À l’animation, les Denis Drolet prendront le relais vendredi soir, tandis que le duo vedette de District 31, Gildor Roy et Michel Charrette, enfilera les habits d’humoristes le temps d’une soirée, samedi. La directrice du festival Josée Charland promet d’ailleurs « une grosse soirée. On va être surpris », a-t-elle commenté.

Photo d'archives, Agence QMI

René Simard célébrera 50 ans de carrière avec un grand gala de variétés le 19 août, tandis que Fabien Cloutier et son regard acerbe sur le contexte social actuel pimenteront son 4e gala consécutif au ComediHa ! Fest le 20 août. Si la pandémie et les complotistes ont fait l’objet de numéros incisifs en janvier dernier, le sujet l’inspire toujours autant huit mois plus tard.

Photo d'archives, Didier Debusschère

« On ne peut pas juste parler de ça, mais ça fait encore partie de notre actualité et on ne peut pas faire comme si ça n’existait pas », a-t-il confié au Journal.

Photo d'archives, Chantal Poirier

C’est la sensation humoristique Pierre-Yves Roy-Desmarais qui conclura la série de galas le 21 août prochain. « Ce sera à son image », promet Josée Charland.

► Les galas sont diffusés gratuitement sur la plateforme comediha.TV.