Grève: pas de traversier Québec-Lévis vendredi et samedi

Les conducteurs souhaitant éviter la congestion du pont Pierre-Laporte vendredi et samedi ne pourront pas utiliser le traversier Québec-Lévis, dont le service sera complètement interrompu en raison d’une grève.

• À lire aussi: Pont Pierre-Laporte: les points sensibles restent les mêmes

La reprise est prévue à 6h dimanche, de Lévis vers Québec. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la dernière traversée est cédulée à 2h 20 de Québec vers Lévis.

La grève d’employés affiliés à la CSN affectera aussi les traverses de Sorel-Tracy et Matane.

Pour Sorel‐Tracy–St‐Ignace‐de‐Loyola, il n’y aura aucun​e traverse vendredi et le service régulier reprendra simultanément samedi de chaque rive à 16h30. Jeudi, les dernières traversées auront lieu à 15h.

Le service sera aussi interrompu vendredi et samedi pour la traverse Matane–Baie‐Comeau–Godbout, avant de reprendre dimanche. La dernière traversée entre Baie‐Comeau et Matane est prévue jeudi à 18h.

«Dans un contexte où les négociations sont bien avancées et se poursuivent, nous sommes surpris et déçus de constater que la partie syndicale ait choisi de déclencher une grève qui aura un impact négatif important sur des milliers de Québécois, vacanciers et travailleurs, tout en ayant un impact sur l'économie des régions», a commenté Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec.

«Nous croyons fermement que la grève est évitable et nous sommes prêts à négocier jour et nuit pour y parvenir. L'offre monétaire actuelle est équitable avec ce qui a été négocié ailleurs dans le secteur public. Elle accorde les mêmes paramètres généraux d'augmentation tout en tenant compte des besoins spécifiques de la STQ, de ses travailleurs et du monde maritime», a soutenu M. Lafaut.

D’autres grèves du Syndicat des Métallos sont à prévoir les 20 et 21 août pour les traverses de Sorel-Tracy, Québec, L'Isle-aux-Coudres, Tadoussac et Matane.