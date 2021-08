La Classique KR6

La sixième Classique KR6 a réuni des joueurs de la Ligue nationale, des joueuses de hockey professionnelles et des artistes québécois qui ont participé à un match de hockey au profit de Leucan. Le grand maître de l’événement, Kevin Raphaël, était heureux d’annoncer que la somme de 36 000 $ a été remise à Leucan.

Photo Pascale Vallée

Les deux capitaines, Kevin Raphaël et Mathieu Joseph, sont entourés de l’inspiration derrière la Classique, la petite Laurence, la directrice générale de Leucan, Pascale Bouchard, la championne de plongeon de haut vol Lysanne Richard et la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio en natation Katerine Savard.

Photo Pascale Vallée

Le gardien Zachary Fucale, des Capitals de Washington, et Pierre-Luc Dubois, des Jets de Winnipeg, ont donné un excellent spectacle lors des tirs de barrage.

Photo Pascale Vallée

L’excellent défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic est en compagnie de l’ailier des Islanders de New York Anthony Beauvillier, qui a été un choix de premier tour en 2015.

Photo Pascale Vallée

Parmi les jeunes joueurs prometteurs, il y avait Pierre-Olivier Joseph, des Penguins de Pittsburgh, et Nicolas Beaudin, des Blackhawks de Chicago.

Photo Pascale Vallée

La médaillée d’or olympique Lauriane Rougeau pose avec l’acteur Karl Walcott et le journaliste Andy Mailly-Pressoir.

Photo Pascale Vallée

L’humoriste David Beaucage a partagé la glace avec deux gagnants de la coupe Stanley : Mathieu Joseph et Cédric Paquette. Ce dernier vient de signer un contrat avec le Canadien.

Photo Pascale Vallée

Catherine Daoust, du club professionnel de Montréal, et Catherine Dubois, assistante-entraîneuse avec les Carabins de l’Université de Montréal, sont en compagnie de Rafael Harvey-Pinard, du Rocket de Laval, et de l’humoriste Phil Roy, qui a utilisé six rondelles lors du même tir de barrage... Oui, il a marqué !

Photo Pascale Vallée

Le boxeur Yves Ulysse jr et l’ancien joueur du Canadien Steve Bégin.

Photo Pascale Vallée

Le gagnant de la coupe Stanley Mathieu Joseph est aux côtés de Pat Laprade, commentateur pour WWE Raw à TVA Sports.