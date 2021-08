La lecture en cadeau: pour le 12 août, faisons d’une pierre deux coups

C’est maintenant une tradition bien établie : tous les 12 août, la population est invitée à encourager les auteurs et autrices d’ici en se procurant un ou plusieurs livres québécois dans leur librairie préférée. Le mouvement a pris des proportions inespérées en 2020 – propulsé par la vague d’achat local qui gagnait le Québec – et on souhaite qu’il continue à prendre de l’ampleur.

Et si on faisait d’une pierre deux coups cette année ? En plus des romans, essais et autres livres qu’ils se procureront pour leur propre plaisir, la Fondation pour l’alphabétisation invite les lectrices et les lecteurs à profiter de ce 12 août pour faire l’achat d’un livre québécois jeunesse et l’offrir en cadeau à un enfant vivant en milieu défavorisé, dans le cadre du programme La lecture en cadeau.

Des boîtes de dons ont été installées à cette fin dans plus d’une centaine de points de collecte par nos partenaires : Archambault, l’Association des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des libraires du Québec, Coopsco, Les libraires et Renaud-Bray1.

Le goût de la lecture chez les enfants

L’objectif est de marier deux causes on ne peut plus nobles : faire la promotion de notre littérature, tout en stimulant le goût et l’apprentissage de la lecture chez les enfants. Le Québec regorge d’ailleurs d’auteurs, d’autrices, d’illustrateurs et d’illustratrices jeunesse de grand talent. Il s’agit également d’une occasion de célébrer leur travail et de les faire découvrir à des enfants et des familles qui n’en auraient peut-être pas la chance autrement. Tout le monde y gagne !

Depuis sa création en 1999, La lecture en cadeau a permis de distribuer plus de 860 000 livres à des enfants de 0 à 12 ans, contribuant ainsi à prévenir les difficultés de lecture et d’écriture susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme.

En effet, plus un enfant est mis en contact tôt avec le livre, meilleur sera son rapport à la lecture. Aimer lire aide aussi à mieux réussir à l’école. Bref, acheter un livre neuf à un enfant vivant en milieu défavorisé, qui n’a peut-être jamais eu l’occasion d’en recevoir auparavant, c’est lui faire un cadeau pour la vie.

Un enjeu de société

Au Québec, un adulte sur cinq éprouve toujours des difficultés majeures en lecture et en écriture. Il s’agit d’un enjeu de société qui nous concerne tous. Cette semaine, pour le 12 août, faites donc comme moi. Achetez un livre québécois jeunesse et offrez-le en cadeau à un enfant vivant en milieu défavorisé. C’est un petit geste qui aura de grandes répercussions dans la vie d’un enfant. Et pour l’avenir de notre société.

Salomé Corbo Porte-parole de la Fondation pour l’alphabétisation