La quatrième vague «sera celle des non-vaccinés»

Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé, mercredi, que la province connaîtrait une quatrième vague de COVID-19.

• À lire aussi: Le passeport vaccinal exigé au secondaire pour les activités parascolaires à haut risque

• À lire aussi: COVID-19: 365 nouveaux cas et un décès de plus au Québec

«Il y aura malheureusement une quatrième vague qu’on voit déjà. Ce sera la vague des non-vaccinés», a-t-il admis lors d’une mêlée de presse qui a eu lieu au marché public de Sainte-Foy à Québec.

Satisfait du taux de 84% de personnes vaccinées une première fois, le premier ministre invite tout de même les Québécois qui n’ont pas encore été inoculés ou qui n’ont pas reçu leur deuxième dose à se faire vacciner.

«Plus il y aura de gens vaccinés, plus on pourra se rapprocher du moment où on pourra enlever le masque partout», a-t-il prévenu.

M. Legault a dit espérer que Santé Canada autorise bientôt la vaccination des 12 ans et mois, ce qui permettra d’augmenter le taux de vaccination et de protéger les enfants à l’école.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a présenté le plan du gouvernement pour la rentrée scolaire.

En raison de la hausse du nombre de cas observée dans les derniers jours, il a notamment annoncé que le masque médical sera obligatoire dans les aires communes des écoles, mais les élèves pourront l’enlever une fois dans la classe.

Ventilation dans les classes

M. Roberge a aussi abordé la question de la qualité de l’air dans les écoles, assurant que sa promesse de doter toutes les classes d’un détecteur de CO2 serait respectée.

Il a cependant précisé que cette opération ne serait pas complétée avant la fin du mois de décembre.

Le premier ministre a également commenté le dossier des détecteurs de CO2 en soutenant que «l’opposition en a fait un débat exagéré».

À l’instar de son ministre de l’Éducation, François Legault assure lui aussi que toutes les classes seront équipées de lecteurs de CO2.

«On a une promesse qu’on va mettre des détecteurs cet automne, ce sera fait comme promis», a-t-il martelé.