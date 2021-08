Le cégep de Sept-Îles pourrait se faire imposer davantage de mesures sanitaires à la rentrée

Le cégep de Sept-Îles, situé sur la Côte-Nord, fait partie des six établissements d’enseignement collégial sur 48 au Québec à ne pas avoir atteint les cibles de vaccination.

Le cégep croit toutefois que les données utilisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et la Santé publique ne sont pas les bonnes. Selon la direction de l’établissement, elles datent de la session d’hiver 2021 et ne seront donc plus à jour lors de la rentrée scolaire, à la fin du mois, a affirmé la direction du cégep.

À l’époque, la couverture vaccinale était de 70% et il ne restait qu’une vingtaine d’étudiants à vacciner pour atteindre la cible fixée à 75% de l’immunité collective, a fait savoir la direction à TVA Nouvelles mercredi.

Une campagne de vaccination doit d’ailleurs être organisée au cégep au cours des prochaines semaines pour tenter d’atteindre les cibles le plus vite possible.

La direction du cégep a fourni depuis une nouvelle liste à la direction de la Santé publique Côte-Nord pour une nouvelle analyse.

Si la situation reste inchangée d’ici la rentrée prévue le 23 août prochain, les étudiants devront porter le masque dans l’établissement et aucune activité non essentielle en personne ne pourra être organisée, par exemple, une journée d’intégration pour les nouveaux élèves.