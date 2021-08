Le magicien du lac Saint-Pierre

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | Si vous désirez tout savoir sur le lac Saint-Pierre, découvrir ce que l’on peut y pêcher, vous n’avez pas le choix. Il faut que vous viviez une aventure avec le pourvoyeur Roger Gladu.

« Ça fait 40 ans que je possède ma pourvoirie et que je suis là pour offrir le meilleur aux pêcheurs, d’expliquer le gaillard toujours solide malgré ses 70 ans. J’ai toujours vécu ici, pêché et chassé ici, donc je peux dire que j’ai une bonne idée de ce qui passe dans les environs. Je connais plusieurs petits secrets du lac Saint-Pierre. »

Photo courtoisie, René Baillargeon

Effectivement, dès le départ, on se sent en confiance avec cet homme qui a su se bâtir une réputation solide dans son coin de pays. Il offre le logement en plan européen dans ses cinq chalets entièrement équipés pour vous offrir un séjour très confortable. On peut parler d’un plan européen plus, puisque toute la literie est incluse dans la location du chalet.

Pour la pêche, vous pouvez louer une des nombreuses embarcations disponibles à la pourvoirie, que ce soit une chaloupe ou même un ponton. Vous pouvez aussi opter pour la pêche guidée où, en plus des services du guide et de l’embarcation, tous les équipements et leurres sont disponibles. L’éviscération des prises est aussi incluse dans le prix.

Si vous possédez votre propre embarcation, vous pouvez profiter de la descente disponible à la pourvoirie. Si vous possédez vos équipements, vous pourrez certainement profiter des conseils des gens de la pourvoirie, en vous rendant à l’accueil, pour connaître les bons coins de pêche.

DEUX POSSIBILITÉS

Une aventure de pêche dans ce secteur du Québec peut se faire de deux façons. Vous pouvez tenter de déjouer les dorés, brochets et achigans ou une des nombreuses autres espèces, au travers du réseau de canaux qui tourne tout autour des îles. C’est un véritable labyrinthe dans lequel il faut savoir se retrouver. Le GPS, combiné aux conseils des gens de la pourvoirie, vous y aidera certainement. Honnêtement, dans tout ce dédale où nous avons circulé, il est vrai qu’il est facile de se perdre. Lorsque vous pêchez, vous pouvez toujours avoir des surprises, puisque 79 espèces de poissons d’eau douce, sur les 116 répertoriées au Québec, vivent un peu partout dans ce secteur. L’autre site de pêche est l’immense lac Saint-Pierre, que forme l’élargissement du fleuve. Vous pouvez donc vous rendre pêcher tout près de la voie maritime du Saint-Laurent et côtoyer des paquebots de toutes sortes qui y circulent tranquillement.

Disons que c’est plutôt impressionnant de voir ces géants d’aussi près dans votre embarcation qui vous paraîtra bien petite même si elle mesure 22 pieds. C’est une taille plus qu’appréciable pour un bateau de pêche.

QUELQUES TRUCS

Lors de notre première journée de pêche, les vents étaient trop puissants, ce qui nous a empêchés de nous rendre sur le lac même. Les vagues pouvaient atteindre trois et même quatre pieds, rien de très agréable pour pêcher. Roger nous a quand même permis de capturer de beaux dorés sur ses sites de pêche favoris dans les canaux. Au menu, pour les poissons, jigs avec sangsue pour la pêche stationnaire ou Ice Sea pour la pêche à la traîne, avec des vers de terre. Dans les deux cas, nous avons eu du succès.

Au petit matin, pour notre deuxième journée de pêche, c’est le grand jour. Nous allons courir les spots favoris de Roger, sur le grand lac Saint-Pierre.

Après avoir parcouru une bonne distance, le moteur au fond, en plein centre du lac, Roger nous arrête alors que nous sommes tout près de la voie maritime.

Nous avons l’impression d’être au milieu de nulle part et on se demande pourquoi il s’arrête là. À notre grande surprise, il n’y a que quelques pieds d’eau sous le bateau. Il nous explique qu’au fond, il y a une série de roches qui abritent certainement des dorés et, qui sait, peut-être des brochets ou même des achigans. Nous commençons avec des jigs qui donnent de très bons résultats.

Au bout de quelques minutes, il décide de changer d’endroit. Nous traversons la voie maritime entre deux paquebots. Là, c’est l’heure de la pêche à la traîne avec un petit poisson-nageur, le Hot’n Tot, de couleurs différentes pour chacun des trois pêcheurs que nous sommes. Cette fois, nous avons droit à la récolte de dorés, d’achigans et même d’une perchaude de belle taille. Il nous avait prévenus que nous pourrions avoir des surprises. Nous n’avons pas été déçus.

Après quelques heures de pêche, c’est le temps de nous rendre au restaurant Marc Beauchemin, dans le chenal du Moine, du côté de Sainte-Anne-de-Sorel. Au menu, la fameuse gibelotte, accompagnée de poissons typiques du coin, barbotte et perchaude. Sur le mur, la photo du Survenant, le téléroman qui a marqué l’imaginaire québécois durant de nombreuses années. Ce restaurant est accessible directement en bateau.

Voilà quelques-uns des détails que peut représenter une aventure de pêche avec le fameux Roger Gladu. Tout au long, il vous racontera des histoires de son coin de pays où il a toujours vécu. Plusieurs amateurs de chasse au canard connaissent très bien ce grand spécialiste qui, chaque saison de chasse, leur fait vivre des excursions toujours aussi extraordinaires.

► Si l’aventure vous tente, vous pouvez joindre l’accueil de la pourvoirie au 1 866 836-1317. Vous pouvez aussi trouver de l’information sur le site www.pourvoirierogergladu.com. Simplement pour discuter avec cet homme unique, le déplacement vaut le coup.