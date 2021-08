Le Pavillon de l’agriculture à Chicoutimi retrouvera sa patinoire cet hiver

Alors que l’aréna du Pavillon de l’agriculture, à Chicoutimi, est utilisé depuis près de deux ans par le service des Travaux publics de Saguenay, il accueillera de nouveau une patinoire cet hiver.

«On avait besoin du Pavillon de l'agriculture comme patinoire, comme aréna pour donner des services à nos associations, à nos clubs, à nos ligues» a indiqué le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault.

C'est donc pour combler le manque de glace que les élus prennent cette décision.

Au club de patinage artistique Les Fines Lames de Chicoutimi, l’entraîneur-coordonnatrice, Paméla Morin, s’est réjoui de cette annonce. «Excellente nouvelle. On est très heureux de retrouver nos locaux», a déclaré Mme Morin.

Le club avait son quartier général au pavillon depuis plusieurs années. Avec sa fermeture, toutes les activités avaient été déménagées. En Sports-Études, les 12 athlètes de patinage artistique s'entrainaient à La Baie.

«Au niveau des frais pour les parents, c'était très différent. Ils devaient se procurer la passe de la Société de transport de Saguenay (STS)», a ajouté Mme Morin.

Les 100 autres membres du Club se promenaient entre l’aréna de l'UQAC et l'aréna Marina-Larouche.

«Pour organiser nos cours pour les tout-petits, c'était très compliqué pour le matériel. Il fallait transporter nos choses. Au niveau des transports, les parents trouvaient ça extrêmement difficile d'avoir à changer souvent d'aréna, a expliqué Paméla Morin. Ça va vraiment être facilitant pour nous. Tout va se passer au même endroit.»

L’Association du hockey mineur de Saguenay a aussi applaudi le retour de cet aréna.

«Depuis deux ans, on était très inquiets par rapport aux événements et au Pavillon de l'agriculture, a précisé le directeur général de l’Association, Dany Chouinard. C'est une super bonne nouvelle pour nous autres. C'est vraiment le hockey qui était le plus impacter de la perte du Pavillon de l'agriculture.»

Une quatrième glace dans le secteur de Chicoutimi, une neuvième à Saguenay, c’est une des solutions pour fonctionner avec la formation d’équipes à 12 joueurs comme le recommandent les règles sanitaires actuelles.

«S'il faut faire des équipes à 12, en plus avec la perte du pavillon, ça devenait quand même un casse-tête qui était incroyable. Là, ça nous donne un petit peu de jeu», a estimé M. Chouinard. Il continue d’espérer que la règle des 12 joueurs sera modifiée avant la formation prochaine des équipes.

On ne sait pas quand la patinoire du Pavillon de l’agriculture sera opérationnelle. La Santé publique doit d'abord autoriser le retour des employés des Travaux publics dans les garages municipaux.

«Notre bogue, il est là, a avancé le président de la Commission des Travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay. C'est la CNESST qui nous bloque un petit peu parce qu'on ne rencontre pas, pour le sanitaire, on ne rencontre pas les normes, pour l'instant. Quand on parle de vestiaires, de salles de bain et tout ça, on ne peut pas tous les ramener à la même place.»

Une fois l’autorisation obtenue, la patinoire sera vite aménagée, a promis le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault. «Ça nous retarde un petit peu. Si on a le ok de la Santé publique, 24 heures plus tard, on est en mesure de partir les machines et pouvoir jouer au hockey.»

Mais Saguenay se croise les doigts pour que le système de réfrigération de la glace tienne le coup. Son remplacement avait déjà été discuté, il y a quelques années, avant la crise sanitaire.

«On prend une chance, a avancé Michel Thiffault. Il faut dire que quand on avait fermé des glaces il y a un an et demi ou deux ans, tout fonctionnait bien. On sait que c'est un système qui devra être remplacé à un moment donné, mais c'est 4 millions $. On ne peut pas signer le chèque demain matin.»

Dans le passé, l'avenir de la patinoire au Pavillon de l'agriculture était lié avec le projet d'un nouvel amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi. Sur cette question, c'est le prochain conseil qui devra peut-être trancher.

Sans une autre patinoire, Michel Tremblay compte défendre le Pavillon de l’agriculture. «C'est sûr qu'on ne démolira pas ça. Si on n'en a pas d'autres, je vais tenir mon bout.»