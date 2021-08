Omnium Banque Nationale: Denis Shapovalov tombe à son tour

Après Félix Auger-Aliassime plus tôt en journée, Denis Shapovalov a lui aussi été éliminé à son premier match à l’Omnium Banque Nationale, mercredi à Toronto. Coulé par son service, il a été surpris par l’Américain Frances Tiafoe en deux manches de 6-1 et 6-4.

S’il est parvenu à se sortir de quelques situations périlleuses avec un as ici et là, ce sont malgré tout ses doubles fautes qui lui ont coûté le match. Au cours d’une première manche qui n’a duré que 26 minutes, il a en effet été brisé à deux reprises, chaque fois en vertu d’une double faute.

L’athlète de 22 ans a par ailleurs mis en jeu seulement 49 % de ses premières balles de service. Avec sa deuxième, il a été vulnérable, ne remportant que 35 % des échanges. Il a offert 13 balles de bris à Tiafoe.

«J’ai essayé de bien retourner, de jouer les points, a fait valoir Shapovalov en vidéoconférence après son duel. Ça n’a pas trop fonctionné pour moi. Pour le service aussi; j’avais l’impression de ne pas avoir de rythme. Le vent n’a pas aidé. Lorsque les conditions sont favorables, ça aide à être plus patient et à être plus concentré.»

À l’autre bout du court, Tiafoe (52e), qui a fait son entrée dans le tableau principal à titre de «lucky loser», a été beaucoup plus solide avec les balles en main. En effet, il n’a donné aucune occasion de briser à son vis-à-vis.

Un mois sans victoire

Il s’agissait seulement d’un deuxième match pour «Shapo» depuis son parcours jusqu’en demi-finale à Wimbledon, le 9 juillet dernier. S’il avait chauffé le Serbe et meilleur joueur mondial Novak Djokovic, les succès ont été limités depuis.

À l’occasion du tournoi de Gstaad, en Suisse, sur terre battue, il avait été éliminé dès son premier match, en huitièmes de finale. Le Tchèque Vit Kopriva, 201e raquette mondiale, lui avait montré la porte de sortie en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2, le 22 juillet. Le Canadien n’a pas joué depuis.

«J’ai essayé toutes sortes de choses, mais Frances était plus concentré. Il a disputé plus de matchs cette semaine. Vous pouviez voir que c’était mon premier match», a d’ailleurs fait valoir Shapovalov.

Pour Tiafoe, il s’agit d’une cinquième victoire en carrière contre des joueurs du top 10. Il avait notamment éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas à Wimbledon. Il croisera maintenant le fer avec le vainqueur du duel entre le Français Gaël Monfils (22e) et l’Australien John Millman (43e), prévu en fin de soirée.

Shapovalov, pour sa part, sera au tournoi de Cincinnati, la semaine prochaine.