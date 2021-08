Passeport vaccinal: un 3e projet-pilote dans un bar de Montréal

La Taverne Midway, située dans le quartier des spectacles à Montréal, testera le passeport vaccinal auprès de sa clientèle, a compté du 20 août prochain.

L’établissement devient donc l’hôte du troisième projet-pilote de la province.

Le propriétaire du bar, Charles Landry, s’est dit heureux de pouvoir participer à ce projet pour permettre de l’améliorer.

«On a toujours été proactif. On va tester l’application et voir la charge de travail pour le personnel, et récolter les commentaires des clients», a affirmé M. Landry, dont l’établissement a été fermé pendant 15 mois.

Le premier projet-pilote a été mis en place mercredi dans un restaurant de la région de Québec.

D’autres tests auront lieu dans un gym de Laval en début de semaine prochaine.

