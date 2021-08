Photos courtoisie

Louis Fréchette (photo de gauche) est fier d’annoncer le retour de son activité « Pédalons avec Louis contre l’obésité » au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ-UL). La 4e présentation se déroulera les 13 et 14 août sous la présidence d’honneur de Pierre-Olivier Drouin (photo de droite), fondateur des sauces Firebarns. Étant donné le contexte actuel, Louis réalisera un parcours de 253 km en solitaire pour souligner le 10e anniversaire de sa chirurgie. Il partira de l’aéroport de St-Hubert pour se rendre à Drummondville le 13 août. Le lendemain, il roulera en direction de Lévis pour terminer sa randonnée à la Boîte à Malt. Les trois dernières campagnes de financement de Louis, qui a subi une chirurgie bariatrique à l’IUCPQ-UL en 2011 qui a radicalement changé sa vie (il a perdu 240 lb), ont permis d’amasser un plus de 16 000 $ pour financer la recherche et les traitements liés aux maladies métaboliques. Ceux qui désirent pédaler avec Louis peuvent le faire, vous êtes invité à faire un don de 1 $ ou de 2 $ pour chaque kilomètre parcouru. https://fondation-iucpq.org/activity/pedalons-avec-louis-contre-lobesite/

Une première

Photo courtoisie

Faisant suite à l’acquisition de Magnolia clinique médicoesthétique par la Corporation Medicart en janvier dernier, cette dernière arborera dorénavant le nom de Medicart médecine esthétique et phlébologie. Ce sera la première clinique Medicart dans la région de la Capitale-Nationale. Dr Élizabeth Morency (photo) et toute son équipe demeurent en poste à la clinique afin d’offrir les mêmes services de qualité qui font la réputation de la clinique établie à Québec depuis plus de 25 ans. Fière d’une clientèle de plus de 250 000 personnes ayant bénéficié de plus de 2,5 millions de traitements depuis l’an 2000, Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec et de cinq cliniques Medicart au Québec et en Ontario.

Trou d’un coup

Photo courtoisie

Mario Lefebvre pourra dorénavant se vanter d’avoir réussi un trou d’un coup. L’exploit, qui est survenu sous les yeux de son frère, André-Jean Lefebvre, et de Jacques Lanouette, est survenu au club de golf Métropolitain de Québec, lundi dernier, au trou numéro 9, sur une distance de 172 verges, à l’aide d’un bâton hybride 4. Sur la photo, Mario et Jacques. André-Jean l’a prise.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 août 1996. Départ de la quatrième Transat Québec–Saint-Malo (photo). Tenue tous les 4 ans depuis sa première présentation en 1984, la Transat Québec–Saint-Malo est une course transatlantique en équipage ouverte aux monocoques et multicoques de 50 et de 60 pieds. Sur la photo, le Fujicolor II Loïck Peyron, en classe multicoques, qui a remporté l’épreuve en sept jours, 20 heures et 24 minutes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Bergevin (photo), directeur général du Canadien de Montréal depuis le 2 mai 2012, 56 ans... Mireille Thibault, du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet... Rocco Ritchie, fils de Madonna et Guy Ritchie, 21 ans... Nathalie Coupal, comédienne et actrice québécoise, 61 ans... Hulk Hogan, ex-lutteur professionnel et acteur américain, 68 ans... Sœur Angèle, animatrice d’émissions de télé sur la cuisine, 83 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 11 août 2020 : Marcel Adams (photo de gauche), 100 ans, fondateur de Développements Iberville et l’un des pionniers de l’industrie des centres commerciaux au pays... 2020 : Richard Pichette (photo de droite), 68 ans, celui qui a inspiré la naissance de l’entreprise de nettoyage Qualinet en 1986... 2020 : Trini Lopez, 83 ans, chanteur et guitariste américain d’origine mexicaine, célèbre pour sa version de If I Had a Hammer... 2020 : Sumner Redstone, 97 ans, magnat américain des médias qui a fait de la chaîne de cinémas familiale un empire comprenant CBS et Viacom... 2014 : L’abbé Raymond Gravel, 61 ans, prêtre et homme politique québécois (député bloquiste de Repentigny, de 2006 à 2008)... 2014 : Robin Williams, 63 ans, acteur et humoriste américain... 2013 : Raymond Delisle, 70 ans, coureur cycliste français... 2010 : Shirley Thomson, 80 ans, ex-directrice du Conseil des arts du Canada... 2003 : Herb Brooks, 66 ans, entraîneur de hockey... 2000 : Jean-Papineau-Couture, 83 ans, compositeur et pédagogue québécois... 1980 : Paul Robert, 69 ans, lexicographe et éditeur, auteur des dictionnaires qui portent son nom.