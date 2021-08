Pierre Hébert a eu la piqûre de l’animation

Le lancement d’un nouveau spectacle d’humour n’est pas pour tout de suite pour Pierre Hébert. L’humoriste se concentre sur ses projets d’animation à la radio et la télé, lui qu’on voit quotidiennement cet été à la barre de Question de jugement, et qui sera le meneur de jeu des Petits tannants au cours de la saison 2021-2022.

Depuis avril, Pierre tire la pipe à nos artistes dans la case horaire de 19 h, du lundi au jeudi, à ICI Télé, en les confrontant à la perception et les idées reçues qu’entretiennent les gens à leur égard, dans Question de jugement, un concept qu’il a lui-même créé avec KOTV.

Non seulement ça sent bon pour une deuxième saison, mais le rendez-vous suscite déjà de l’intérêt à l’international. Après seulement trois semaines de mise en ondes, plus d’une dizaine de territoires (Italie, Espagne, Allemagne, etc) avaient déjà pris des options pour adapter Question de jugement à la sauce locale.

«On est super contents, souligne Pierre Hébert. Il y a une demande pour ce genre de quiz, avec une touche de variétés, avec des artistes. C’est un plateau simple et pas extrêmement coûteux. Il faudra ensuite voir si un diffuseur dans un de ces pays sera intéressé à l’adapter. Moi, je serais bien content, ça me ferait un voyage gratis pour aller superviser l’adaptation... (rires)»

Avec les enfants

Hébert, homme de famille comme on le connaît, était de surcroît sûrement le candidat parfait pour piloter Les petits tannants, adaptation du format d’ITV What Would Your Kid Do.

«La prémisse, c’est : est-ce que les parents connaissent vraiment leurs enfants», résume Pierre à ce sujet.

Filmés au moyen de caméras cachées dans un lieu ou en studio, en l’absence de papa et maman, les bouts de choux seront confrontés à divers dilemmes inoffensifs, sans «bonne» ou «mauvaise» réponse (dénoncer ou pas le mauvais coup d’un ami? Actionner ou pas un bouton interdit? Révéler ou pas à grand-maman que ses biscuits ne goûtent pas bon?).

Leurs géniteurs tenteront par la suite de deviner les choix de leur petit trésor. Et c’est ce dernier qui aura le dernier mot sur le prix remporté par les meilleurs parents «devins». Licorne gonflable à 60 $ ou barbecue à 1500 $, qu’est-ce qui paraîtra le plus attrayant aux yeux des tout-petits? Les tournages commenceront à la fin août, pour une diffusion l’an prochain.

Pierre Hébert est-il effrayé à l’idée de tourner avec de jeunes enfants, aventure parfois hasardeuse s’il en est?

«Non, parce que j’ai travaillé longtemps avec Philippe Laprise, répond-il du tac au tac. J’ai beaucoup d’habiletés avec l’impulsivité et le manque d’attention...(rires) Sérieusement, absolument pas. Les enfants sont super "le fun", ils ont l’âge de mes enfants (4 et 6 ans), les jeux sont bien encadrés... Je veux surtout qu’ils soient à l’aise, qu’ils aient du plaisir et qu’ils oublient la caméra.»

Apprentissage

Après avoir été maître de cérémonie de deux galas Les Olivier ( avec Philippe Laprise, en 2018 et 2019), l’hôte de Ceci n’est pas un talk-show et collaborant régulièrement aux Fantastiques, à Rouge (il remplace d’ailleurs Véronique Cloutier pendant ses vacances), Hébert se sent aujourd’hui prêt à assumer pleinement le titre d’animateur.

«J’ai été vraiment content et privilégié d’avoir pu faire plusieurs choses dans la dernière année. J’ai toujours aimé l’animation, et surtout les quiz. Je continue d’apprendre. Je vois régulièrement Élyse Marquis, qui me coache pour la prononciation, par exemple. J’aime ça, j’en mange!», conclut Pierre.