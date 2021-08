Irruption d'un militant anti-mesures sanitaires : la sécurité sera renforcée lors de points de presse

Le gouvernement Legault renforcera la sécurité aux abords des points de presse de la pandémie en réaction à l’irruption d’un militant anti-mesures sanitaires, hier.

«C’est un incident regrettable qui démontre qu’il faut demeurer prudents pur assurer la sécurité des élus, des représentants de la Santé publique et des représentants des médias», a commenté le cabinet du premier ministre François Legault, ajoutant que la sécurité autour des points presse sur la pandémie sera renforcée.

Hier, un homme réputé pour ses coups d’éclat pour militer contre le vaccin et les mesures sanitaires a réussi à pénétrer dans la salle où se déroulait le point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur le passeport vaccinal et a forcé l’interruption de celui-ci.

Un homme contre les mesures sanitaires a interrompu le point de presse de @cdube_sante pic.twitter.com/cp3DkSLvTg — Clara Loiseau (@ClaraLoiseauJDM) August 10, 2021

Selon la vidéo en direct qu’il diffusait sur Facebook, l’homme était assis aux côtés des journalistes depuis le début de l’événement médiatique.

Il a ensuite été escorté à l’extérieur de l’édifice entre autres par des policiers qui l’ont laissé quitter les lieux.

Droit de s’exprimer

Le cabinet de François Legault n’a pas précisé les mesures de sécurité déjà en place, hier.

«Tout le monde a le droit de s’exprimer, mais un débat doit se faire dans le calme, le respect et la sécurité de tous», a-t-on ajouté.

Depuis le début de la pandémie, les autorités constatent une explosion des menaces envers les élus de l’Assemblée nationale sur les réseaux sociaux.

