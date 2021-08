Un astéroïde n'a qu'une chance infime de frapper la Terre d'ici 2300

L'astéroïde Bennu passera très près de la Terre en 2135, à seulement la moitié de la distance séparant notre planète de la Lune, a déclaré la NASA mercredi, en révélant de nouvelles données selon lesquelles les chances d'un impact ultérieur, d'ici 2300, restent infimes.

Bennu, découvert en 1999 et mesurant 500 mètres de diamètre, est l'un des deux astéroïdes connus de notre système solaire posant le plus de risque pour la Terre, selon l'Agence spatiale américaine. La sonde Osiris-Rex de la NASA a passé deux ans en orbite autour de Bennu, qu'elle a quitté en mai dernier pour en rapporter des échantillons récoltés lors d'un contact de quelques secondes avec le sol, et qui arriveront sur Terre en 2023.

La mission a permis d'étudier de très près l'astéroïde, et de considérablement améliorer les prédictions sur sa trajectoire future.

D'ici 2300, les chances d'une collision avec la Terre ne sont que de 0,057%, ont conclu les scientifiques.

«Dit autrement, cela veut dire qu'il y a 99,94% de chances que Bennu ne soit PAS sur une trajectoire d'impact», a souligné Davide Farnocchia, scientifique aux Near Earth Object Studies de la NASA, lors d'une conférence de presse. «Donc il n'y a pas de raison de trop s'inquiéter.»

Pourquoi n'est-on pas sûr à 100%?

En septembre 2135, Bennu passera très près de la Terre. Cela lui donnera la possibilité de traverser ce qu'on appelle un «trou de serrure gravitationnel»: une zone qui altèrerait légèrement la trajectoire de l'astéroïde, à cause de l'influence gravitationnelle de notre planète, le mettant ainsi sur une trajectoire de collision future.

Avant la mission Osiris-Rex, 26 «trous de serrure» grands d'un kilomètre ou plus étaient possiblement sur le chemin de Bennu en 2135.

Grâce aux analyses permises par la sonde Osiris-Rex, les scientifiques ont pu en exclure 24. Restent les deux derniers.

La date la plus probable d'impact serait alors en 2182, selon eux.

S'il arrivait, l'événement serait catastrophique. «Généralement, la taille d'un cratère sera de 10 à 20 fois la taille de l'objet», a expliqué Lindley Johnson, du Planetary Defense Coordination Office de la NASA. Soit pour Bennu, un cratère d'entre 5 et 10 km de diamètre.

«Mais la zone de destruction sera bien plus large que cela, jusqu'à 100 fois la taille du cratère», a-t-il dit.

Il a précisé que les chercheurs avaient connaissance d'environ 79% des astéroïdes de la taille de Bennu et proches de la Terre.

Et Davide Farnocchia de rappeler: «Le risque posé par Bennu est en vérité plus petit que le risque posé par les objets de taille similaire que nous n'avons pas encore découverts».