Un tout nouveau service pour aider les familles de victimes des théories du complot

L’organisme Info-Secte lancera un tout nouveau service d'aide aux proches de victimes du complotisme ou de sectes en septembre, en raison de l'explosion de la demande depuis le début de la pandémie.

«Il y a une explosion de la demande. De nombreuses familles sont aux prises avec cette problématique. Les gens ne savent plus quoi faire avec leurs proches qui sont tombés dans ce mouvement», explique Mike Kropveld, fondateur et directeur général d'Info-Secte, ajoutant que les interventions d’Info-Secte seront faites par le biais de groupes de soutien.

«Avant on s'occupait beaucoup plus des personnes directement touchées. On conseillait aussi des proches, mais ici on parle de groupes de soutien», précise M. Kropveld.

Service à travers le Québec

Le premier groupe se réunira le 9 septembre. Par la suite, les rencontres auront lieux les deuxièmes jeudis de chaque mois. Le tout se fera en téléconférence à partir du logiciel Zoom, afin de pouvoir offrir le service à travers le Québec.

«Les gens vont pouvoir échanger entre eux avec un intervenant d'Info-Secte et ils vont ainsi pouvoir voir qu'ils ne sont pas seuls et discuter des moyens à prendre avec le proche visé par la problématique», explique-t-il.

Mike Kropveld précise que ces groupes de soutien ne visent pas à ramener les victimes du complotisme ou des sectes dans la réalité, mais à apprendre à vivre avec ces personnes, sans que cela soit une corvée pour ni pour elles ni pour leurs proches.

«Si tu veux garder un canal de communication avec elle [la victime de complotisme], mais que tu ne sais pas comment, c'est pour toi. Si tu veux reprendre contact avec un frère ou une sœur qui est tombé dans la «complosphère» et que tu ne crois pas avoir les outils, c'est pour toi», affirme-t-il.

Communication, mais pas d'argumentation

M. Kropveld conseille aux gens de ne pas argumenter, d’éviter le sujet, avec les adeptes de complots. Selon lui, ces personnes cherchent des réponses simples à des questions complexes et elles sont stressées et isolées. Il mentionne que plusieurs ont trouvé dans la «comploshère» un groupe d'appartenance qui les valorise et les comprend.

«Si tu arrives avec une argumentation logique et pratique, ils vont se sentir attaqués. Il n'y a personne qui aime avoir tort. Ils se sentent valorisés et s'ils réussissent à te convaincre, ils vont se sentir confortés dans leurs croyances. Le conflit est assuré», prévient-il.

Info-Secte compte aussi fournir des contacts ressources (psychologue spécialisé) pour les proches des victimes qui se sentent eux-mêmes en détresse.

L'organisme a été créé il y a 40 ans par Mike Kropveld à la suite de problèmes familiaux. L'OBNL est dans sa forme unique au Canada et vient en aide à près de 1000 personnes par année. Il est financé par des subventions et des dons de charité. Ses services sont gratuits.