SAINT-PIE-DE-BAGOT | Le premier est considéré comme un ténor de la terre battue au Québec, voire en Amérique du Nord, l’autre connaît le circuit temporaire de Trois-Rivières comme le fond de sa poche.

David Hébert et Marc-Antoine Camirand feront équipe à l’occasion du Défi Urbain Chevrolet, une nouvelle épreuve qui a été ajoutée à la programmation du Grand Prix de Trois-Rivières cette année.

Malgré leur expérience dans leur spécialité respective, les deux partenaires de la réputée écurie One Racing, arborant les couleurs du concessionnaire Paillé, ne savent pas vraiment ce qui les attend au GPR3 en fin de semaine.

C’est pour ainsi dire une course vers... l’inconnu. « Je pense que la description que vous en faites est bonne, a indiqué Camirand en entrevue au Journal. On ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais l’expérience vaut la chandelle.

Quand mon ami Jean-Claude Paillé m’a demandé si ça m’intéressait de rouler en classe modifiée au GP3R, je n’ai jamais hésité. Je ne refuse jamais les défis, surtout pas sur un tracé qui n’a plus de secrets pour moi. »

Aucun changement de rapports

Comme la plupart des 27 engagés à cette première expérience dans les rues de Trois-Rivières, Camirand a profité d’une journée d’essais mercredi au circuit de Sanair, dans la région de Saint-Pie-de-Bagot, pour se familiariser avec sa monture d’un week-end.

« Ça prend une certaine adaptation, poursuit-il. Il n’y a pas de transmission à vrai dire. On a un engrenage [la position low] pour quitter les puits, puis un autre rapport pour rouler sur la piste. Et c’est tout. On réalise aussi que ces voitures [habituées à rouler sur la terre battue et les pistes ovales] ne sont pas conçues pour tourner à droite. »

Or, la bonne nouvelle, c’est que les pilotes ne vont tourner le volant vers la droite qu’en trois occasions sur un tour de piste.

Visibilité médiatique

Les amateurs de courses, privés de leur Grand Prix à Trois-Rivières l’an dernier, seront choyés quand ils vont découvrir une nouvelle discipline regroupant des as du volant dont Hébert, qui a appris à gagner des championnats au fil des ans sur la terre battue.

« Je n’ai jamais hésité à courir au GP3R, a avoué le vétéran pilote de 46 ans. J’aime ce genre de défi. J’ai deux saisons dans le corps en série CASCAR en 2000 et 2001, mais je me suis concentré à la terre battue depuis ces deux années. Oui, ça fait longtemps, mais j’ai hâte de revivre l’expérience.

Et puis, c’est bon pour la visibilité médiatique », conclut-il.

Et comment : les médias nationaux accordent beaucoup d’importance au GP3R et la finale sera diffusée en direct sur les ondes de RDS2 samedi, en début de soirée.

