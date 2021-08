Une troisième défaite d’affilée pour Équipe Québec

Équipe Québec a subi une troisième défaite de suite, se butant cette fois au brio des lanceurs des Boomers dans un revers de 2 à 1 survenue mercredi à Schaumburg.

Le partant des Boomers Jesse Remington n’a alloué qu’un point et cinq coups sûrs en sept manches pour mériter la victoire. Seul Jeffry Parra, avec un simple, est parvenu à produire un point à ses dépens.

Quoi qu’il en soit, les artilleurs de la formation québécoise n’ont pas grand-chose à se reprocher. David Gauthier n’a permis que deux points, quatre frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches et deux tiers, tandis que Frank Moscatiello et Evan Rutckyj ont muselé leurs adversaires en relève.

Un ballon-sacrifice de Luke Becker en deuxième manche, puis un circuit en solo d’Alec Craig au sixième tour au bâton, ont fait la différence en faveur des favoris locaux.

Équipe Québec est ainsi à quatre matchs les ValleyCats de Tri-City, au premier rang de la section Atlantique et d’une place en éliminatoires.

La troupe dirigée par Patrick Scalabrini retrouvera les Boomers pour le troisième et dernier match de cette série jeudi.