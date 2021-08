MARGIOTTA, Lucia



À Québec, le 15 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lucia Margiotta, fille de feu dame Scienza Melissano et de feu monsieur Antonio Margiotta.La famille recevra les condoléances une heure avant à l'église à 13:00.La mise en place au columbarium intérieur du complexe funéraire La Souvenance aura lieu ultérieurement. Selon les mesures sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Natalia Bianco (Gaetano Leccese), Lino Perrone, Sandra Perrone (Claude Bilodeau) et Bruno Perrone (Marie-Josée Pilon); ses petits-enfants : Cristina Leccese (Luca), Alessandra Leccese (Marcello), Antonio Leccese (Clelia), Antoine Perrone, Sophia Bilodeau (Simon), Florence Perrone, Annia Bilodeau et Charlotte Perrone; ses arrière-petits-enfants : Sofia, Elena, Irene, Antonio, Andrea et Sveva Maria; son frère Salvatore (feu Fedeluccia Perrone); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui nous ont quittés : Fernando (Bruna Bergamaschi), Luigia (Donato de Giorgi), Giuseppe (Domenica Rausa), Maria Luce (Giugliano De Luca); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'unité neurologique de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de la Résidence Les Jardins du Haut-Saint-Laurent pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél. : 418 656-4999 ou au https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : 418 682-6387 ou au https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.