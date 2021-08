Aryna Sabalenka, une des plus grandes serveuses

Certaines joueuses du circuit de la WTA n’ont rien à envier à leurs homologues masculins de l’ATP quand vient le temps de parler de la puissance du service et la Bélarussienne Aryna Sabalenka est du nombre.

La favorite à l’Omnium Banque Nationale et troisième raquette mondiale a d’ailleurs offert une bonne idée de la force de ses premières balles, elle qui a notamment dominé jeudi une autre athlète misant sur un service redoutable, la Canadienne Rebecca Marino.

Aussi, Sabalenka a déjà frappé une balle à 214 km/h, soit au Trophée de l’élite 2018, contre la Française Caroline Garcia. Toutefois, l’Espagnole Georgina Garcia Perez a fait mieux au cours de l’Omnium féminin de Hongrie, la même année, avec une salve de 220 km/h.

Pour sa part, le circuit de la WTA ne reconnaît pas tout à fait cette marque, même si elle indique dans la biographie de la joueuse hispanique qu’elle a réussi l’exploit. Effectivement, l’organisation tient uniquement compte des services chronométrés avec la technologie IDS («Information and Display Systems»).

Ainsi, selon les données de celle-ci, l’Allemande Sabine Lisicki est l’auteure du service le plus puissant, un coup de 210,8 km/h réalisé à la Classique Stanford 2014. Les sœurs Venus et Serena Williams ont de leur côté déjà réussi des services de 207,6 et de 207,0 km/h respectivement, aux Internationaux des États-Unis 2007 et aux Internationaux d’Australie 2013.

AFP

Des machines à claquer des as

Pour la présente année, l’Australienne Ashleigh Barty dominait la WTA avec 255 as avant la présentation du tournoi montréalais, ce qui explique en partie pourquoi elle occupe le sommet du classement mondial. Sabalenka suivait à 241. Karolina Pliskova (233) et Ons Jabeur (209) étaient les seules autres ayant dépassé le plateau des 200.

La meilleure Canadienne à ce chapitre était Leylah Annie Fernandez, qui occupait la 74e place avec 38 as, un de plus que Marino.

Les meilleurs services chez les femmes

1- Georgina Garcia Perez, 220 km/h

2- Aryna Sabalenka, 214,0 km/h

3- Sabine Lisicki, 210,8 km/h

4- Brenda Schultz-McCarthy, 209,2 km/h

5- Venus Williams, 207,6 km/h

Source : www.perfect-tennis.com

Le plus grand nombre d’as en 2021**

1- Ashleigh Barty, 255

2- Aryna Sabalenka, 241

3- Karolina Pliskova, 233

4- Ons Jabeur, 209

5- Veronika Kudermetova, 199

Source : wtatennis.com

**Statistiques précédant l’Omnium Banque Nationale