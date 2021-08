Biden mise gros et gagne... pour le moment

Le premier volet du plan d’infrastructures démocrate a passé une étape cruciale en recevant un fort appui bipartisan au Sénat. Ce n’est qu’un début.

À Cincinnati, le pont qui mène à l’aéroport dans l’État voisin du Kentucky est pratiquement inutilisable et les pertes s’accumulent quotidiennement. Pendant la présidence Trump, malgré les nombreuses « semaines des infrastructures » et l’influence des républicains de cette région, le pont continuait de s’effriter, comme des centaines d’autres.

Tous ces besoins criants d’investissements pourraient enfin débloquer, si le projet de loi d’environ 1000 milliards $ approuvé mardi par un vote de 69 à 30 au Sénat finit par aboutir. Ce sera ardu.

Victoire sur Trump

Le fait que 19 républicains aient défié l’ex-président Trump pour investir dans les infrastructures « traditionnelles » (routes, ponts, réseau électrique, internet, etc.) est une victoire incontestable pour Joe Biden.

Pendant les négociations bipartisanes, « l’empereur en exil » de Mar-A-Lago a tout fait pour empêcher une réussite de Biden là où il a lui-même lamentablement échoué. Cette rebuffade suggère que l’emprise de Trump sur ses élus n’est pas totale.

Le résultat final dépendra toutefois de la capacité de son propre parti à faire l’unanimité sur l’autre grand projet d’infrastructures « humaines » (services de garde, aide aux familles, « plan vert », etc.), qui pourrait atteindre 3500 milliards $ et qui transformerait profondément le pays.

Tout ou rien ?

Il est vrai que Joe Biden non plus ne peut pas dicter la conduite de ses 50 sénateurs et 220 représentants au Congrès.

Dès l’annonce du vote du Sénat, Nancy Pelosi annonçait que la Chambre ne voterait sur cette loi qu’après que le Sénat eut approuvé l’autre projet plus ambitieux, qui dépend uniquement de l’appui des démocrates. Ce projet, rejeté en bloc par les républicains, provoque de vives résistances parmi les démocrates centristes.

Tous les élus veulent leur morceau de l’immense gâteau des infrastructures. Les démocrates progressistes parient donc qu’ils pourront soutirer des concessions majeures de leurs collègues hésitants en menaçant de saborder le projet approuvé au Sénat.

Les progressistes jouent gros, mais il serait étonnant que le leadership démocrate laisse tomber la seule chance de Joe Biden de laisser une marque significative dans son premier mandat. Biden devra convaincre son aile gauche de patienter, mais les progressistes ne sont pas d’un naturel patient.

Vers 2022 et 2024

Joe Biden compte sur ces deux projets gigantesques pour garnir son bilan d’ici à 2024, mais l’échéance de 2022 risque de coûter cher aux démocrates.

Le parti présidentiel est presque toujours désavantagé à mi-mandat et les républicains sont prêts à attaquer leurs adversaires plus vulnérables en associant les projets plus ambitieux des démocrates à un Goulag socialiste – ce qui est ridicule, mais sera probablement politiquement payant.

Le pari des démocrates est que leurs politiques innovantes auront suffisamment de retombées positives avant novembre 2024 pour créer des conditions électorales gagnantes. Normalement, ce pari devrait pouvoir être gagné, mais il n’y a plus grand-chose de normal chez nos voisins.