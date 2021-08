Bloc québécois: faut-il écarter le mérite?

Oublions un instant nos convictions politiques personnelles.

Mettez-vous à la place d’un haut gradé du Bloc québécois.

Sa situation doit être terriblement frustrante.

Normalement, on juge un parti sur sa performance et ses valeurs.

S’il a bien fait, s’il défend les causes qui vous sont chères, on vote pour lui. Sinon, on regarde ailleurs.

Calcul

Le cas du Bloc est unique : indépendamment ou presque de sa performance, beaucoup décideront de voter ou non pour lui pour des raisons « stratégiques ».

Prenez son chef, Yves-François Blanchet.

Si on a deux sous de bonne foi, il faut reconnaître qu’il est articulé et solide. Tous les partis aimeraient un joueur de cette envergure dans leur alignement.

Prenez le bilan du Bloc depuis la dernière élection.

Sans le Bloc, y aurait-il eu des avancées sur le redressement du français, sur des transferts financiers fédéraux sans condition pour les garderies, sur la reconnaissance du caractère national du Québec, etc. ?

Probablement pas. En politique, une idée qui n’est pas concrètement portée par un parti est une idée qui n’existe pas.

Indéniablement, les députés du Bloc ont travaillé avec discipline et respect pour ceux qui les ont élus.

C’est d’ailleurs une constante depuis la naissance du Bloc.

Pourtant, encore une fois, le sort du Bloc se jouera sur des considérations indépendantes de son mérite.

Cette fois, ce sera encore plus vrai tant Justin Trudeau est polarisant.

Le premier ministre suscite un enthousiasme certain chez ses partisans.

Mais il provoque aussi, c’est le moins qu’on puisse dire, des réactions épidermiques, viscérales, chez ceux qui n’en peuvent plus de sa superficialité, de son obsession de l’image, de son inculture, de ses cassettes en franglais, de son éthique élastique, de sa complaisance envers le radicalisme religieux et de son indiscipline financière.

J’en sais quelque chose : je ressens exactement cela.

Parmi les détracteurs de Trudeau, beaucoup se disent : oui, le Bloc a bien fait, il est sympathique, je suis nationaliste, mais la priorité absolue, absolue, absolue, c’est de chasser le beau Justin du pouvoir.

Il n’y a qu’une formation en position d’y parvenir : le Parti conservateur. Il faut donc, disent-ils, quitte à se pincer le nez, voter conservateur.

Circonscriptions

Le contre-argument est de dire qu’un nationaliste devrait voter pour un parti qui défend des positions nationalistes, qu’il est loin d’être évident que le Parti conservateur serait plus sensible aux intérêts du Québec, et que si le calcul tactique se comprend, il ne saurait être le seul critère de choix.

De plus, dans notre système, ce sont les sièges qui comptent, pas les votes. Il faut donc regarder, circonscription par circonscription, la situation.

Dans deux circonscriptions X et Y, donner ou enlever son vote au candidat bloquiste peut avoir des conséquences radicalement différentes.

J’y reviendrai. Mon observation ici est que le Bloc est le seul parti que beaucoup jugeront sur des critères n’incluant pas le mérite.

Ne serait-ce que pour cela, ses candidats ont toute ma sympathie.