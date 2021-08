Brassens était un chansonnier génial

Je m’en suis rendu compte ces jours-ci, nous célébrerons en octobre le centième anniversaire de naissance de Georges Brassens, le génial chansonnier français.

Enfant, avec mes parents, lorsque nous partions en voyage, Brassens jouait dans la voiture. Ma sœur et moi chantions avec mon père et ma mère l’histoire de la brave Margot dégrafant son corsage pour donner la gougoutte à son chat, et nous la rechantions !

Les années passant, je suis demeuré fidèle à Brassens, au point même de me ruiner pour quelques semaines, au milieu de la vingtaine, en m’achetant le coffret contenant l’intégrale de ses chansons !

Poète

Dans notre époque de culs serrés puritains, de sermonneurs casse-couilles à temps plein, de scrutateurs fanatiques de nos moindres arrière-pensées, les chansons de Brassens sont une véritable ode à la liberté !

Brassens chante joyeusement, avec intelligence et désinvolture, le bonheur de vivre sa vie en paix, le droit de faire son petit bonhomme de chemin, il raconte les mésaventures inévitables entre les deux sexes, qui ne peuvent s’empêcher de s’aimer et de se chamailler, qui médisent l’un de l’autre pour ensuite se tenir par la main.

Que dirait notre époque pudibonde et méfiante envers le désir masculin devant une chanson comme Fernande, réflexion amusée et amusante sur les aléas du désir et de la bandaison ?

Si Brassens revenait parmi nous le temps d’un spectacle, je redouterais devant la scène une manifestation d’insulteurs subventionnés offensés par les gauloiseries insolentes du Mauvais sujet repenti.

Notre époque pourrait-elle encore comprendre Quatre-vingt-quinze fois sur cent, qu’on destinera à tous les exaspérants fanfarons de la couchette qui se prennent pour les rois du monde au moindre soupir feint de leur conquête, sans savoir, comme le dit Brassens, que trop souvent, « la femme s’emmerde en baisant » !

Saurait-elle apprécier Les copains d’abord, véritable ode à l’amitié, qui permet à l’homme de traverser l’existence sans trop s’emmerder, en prenant un verre, un autre, puis encore un, parce que la conversation jamais ne doit se terminer ?

Comprendrait-elle le droit réclamé par Brassens, dans La mauvaise réputation, de mener sa vie comme on l’entend, loin des conformismes obligatoires et de la pression sociale qui pousse chacun à se soumettre aux gardiens de la morale obligatoire du moment ?

Liberté

Saurait-elle reconnaître la perspicacité infinie des Trompettes de la renommée, alors que tant d’apprenties vedettes aujourd’hui sont prêtes à raconter leurs « moindres petits secrets » dans l’espoir maladif d’exister médiatiquement ou de briller dans l’univers Instagram ?

Saurait-elle apprécier Mourir pour des idées, heureuse mise en garde contre la bêtise infinie du fanatisme, alors que ce dernier reprend du service ?

Oui, Brassens était un chansonnier poète qui rendait hommage à chaque moment à la langue française. Brassens fait rire et sourire, il savait se montrer mélancolique sans jamais faire dépressif, il était doux sans être mièvre, piquant et même méchant sans se montrer cruel.

Brassens était génial. Je veux croire qu’il est à sa manière immortel.