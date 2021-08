Canicule dans le sud-ouest de la province: encore une journée chaude en vue

L’air climatisé risque encore de fonctionner à plein régime dans le sud-ouest de la province, alors que de nouveaux avertissements de chaleur d’Environnement Canada ont été émis pour plusieurs secteurs jeudi.

• À lire aussi: La canicule se poursuit dans le sud-ouest de la province

Québec, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, l’Estrie, la région de Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Drummondville sont sous un avertissement de chaleur. Encore une fois pour ces endroits, l'indice humidex sera à nouveau de près de 40 et les températures durant la nuit ne descendront que très peu pour s'établir entre 20 et 23°C.

D’ailleurs, à Montréal, l’humidex a atteint 39,7 et selon l’historien météo Rolf Campbell, cette marque ferait du 11 août la journée la plus humide dans la métropole depuis 1953.

Les chaudes journées humides se poursuivront jusqu’à samedi, où le passage d’un front froid fera disparaître l’humidité de la province pour un certain temps.

À VOIR AUSSI